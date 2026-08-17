Bobby Witt Jr. pega jonrón y anota 4 carreras en triunfo 9-5 de Reales sobre Atléticos

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El 15to jonrón de Witt en la temporada recorrió una distancia estimada de 390 pies hacia el jardín entre izquierdo y central para darle a Kansas City una ventaja de 5-1. Sumó el doble en la octava entrada.

Los Reales se vieron abajo en la pizarra después de que Jeff McNeil conectara un jonrón al primer lanzamiento del juego, pero tomaron la delantera cuando el venezolano Maikel García pegó un sencillo impulsor y su compatriota Salvador Pérez añadió un sencillo de dos carreras para poner el 3-1.

Jac Caglinone conectó dos sencillos impulsores para los Royals, uno en la sexta y el otro en la octava para poner el 9-4. Kyle Isbel agregó uno en la tercera.

Michael Wacha (6-8) lanzó las primeras cinco entradas por los Reales. Permitió seis hits, cuatro carreras limpias y ponchó a tres. Steven Cruz consiguió su cuarto salvamento de la temporada, al sacar a Kansas City del apuro después de que Lucas Erceg no registrara ningún out y llenara las bases.

Tommy White y Brian Serven conectaron jonrones en la quinta entrada por los A's. El batazo solitario de White viajó 401 pies hacia el jardín izquierdo-central y el jonrón de dos carreras de Serven recortó la diferencia a 6-4.

Mason Barnett (1-3) lanzó 2 2/3 entradas, en las que permitió siete hits y seis carreras limpias. Dio cuatro bases por bolas y ponchó a dos.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP