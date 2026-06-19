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Bobby Witt Jr. evita por ahora ir a la lista de lesionados por esguince leve

KANSAS CITY, Misuri, EE.UU. (AP) — El campocorto de los Reales de Kansas City, Bobby Witt Jr., quedó fuera de la alineación para el juego del viernes contra los Cardenales de San Luis debido a un esguince de grado 1 del ligamento colateral medial (MCL).

El campocorto de los Royals de Kansas City, Bobby Witt Jr., habla con el mánager Matt Quatraro (derecha) y el entrenador Kyle Turner (izquierda) tras lesionarse mientras fildeaba un sencillo de Jordan Walker, de los Cardenales de San Luis, durante la cuarta entrada de un partido de béisbol el jueves 18 de junio de 2026, en Kansas City, Misuri. (Foto AP/Charlie Riedel)
El campocorto de los Royals de Kansas City, Bobby Witt Jr., habla con el mánager Matt Quatraro (derecha) y el entrenador Kyle Turner (izquierda) tras lesionarse mientras fildeaba un sencillo de Jordan Walker, de los Cardenales de San Luis, durante la cuarta entrada de un partido de béisbol el jueves 18 de junio de 2026, en Kansas City, Misuri. (Foto AP/Charlie Riedel) AP

Salió del juego del jueves al final de la cuarta entrada, después de haber fildeado antes una pelota rodada.

El mánager de Kansas City, Matt Quatraro, manifestó el viernes que los Royals fueron “afortunados” de que solo se tratara de un esguince leve.

“Pudo haber sido mucho peor”, expresó Quatraro.

El plan era darle descanso a Witt el viernes. Los equipos tienen programado un inusual día libre el sábado porque un partido de la Copa del Mundo entre Ecuador y Curazao se jugará el sábado por la noche en el cercano Kansas City Stadium (GEHA Field at Arrowhead).

Quatraro se mostró optimista de que Witt pudiera regresar para el juego del domingo.

“Volveremos a evaluar el calendario cuando llegue el domingo. Así que ya veremos. No es algo que requiera cirugía. Sé que pueden ponerle una rodillera. Se tratará de (bajar) la hinchazón y entender cómo se siente. Esas conversaciones van a tener que ser honestas entre todos nosotros”, comentó.

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