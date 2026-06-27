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Bills rechazan honrar a O.J. Simpson al mudarse a su nuevo estadio

ORCHARD PARK, Nueva York, EE.UU. (AP) — Los Bills de Buffalo están dejando atrás a O.J. Simpson y su legado empañado al mudarse a su nuevo estadio esta temporada, afirmó el sábado el director de operaciones, Pete Guelli.

ARCHIVO - O.J. Simpson (32), corredor de los Bills de Buffalo, intenta escapar del linebacker Mike Curtis, de los Colts de Indianápolis, durante el segundo cuarto del partido de la NFL del 12 de octubre de 1975, en Baltimore, Maryland. (AP Foto/Archivo)
ARCHIVO - O.J. Simpson (32), corredor de los Bills de Buffalo, intenta escapar del linebacker Mike Curtis, de los Colts de Indianápolis, durante el segundo cuarto del partido de la NFL del 12 de octubre de 1975, en Baltimore, Maryland. (AP Foto/Archivo) AP

Después de que el nombre del fallecido corredor miembro del Salón de la Fama permaneciera exhibido en el Muro de la Fama dentro de lo que ahora es su antigua casa, Guelli indicó que no habrá ninguna mención de Simpson en su nuevo estadio al otro lado de la calle.

“Hemos tomado una decisión organizacional de que no es apropiado exhibirlo dentro de nuestro nuevo estadio y del Family Circle”, menifestó Guelli en un comunicado difundido por el equipo.

En lugar de duplicar su Muro de la Fama, los Bills planean honrar su pasado presentando a sus grandes figuras en una exhibición en una amplia zona de reunión, llamada el “Family Circle”, frente a su nuevo estadio.

El nombre de Simpson no será incluido.

Aunque estableció numerosos récords de carrera del equipo y se convirtió en el primer jugador de la NFL en superar las 2.000 yardas en una temporada durante su carrera de nueve años en Buffalo en la década de 1970, la reputación de Simpson quedó manchada para siempre por las acusaciones de que mató a su exesposa y a un amigo de ella en 1994.

Aunque fue absuelto del cargo de asesinato, posteriormente se determinó que Simpson era responsable de las muertes en un caso civil separado. Más tarde, Simpson cumplió nueve años de prisión tras ser condenado por cargos no relacionados.

Simpson tenía 76 años cuando murió de cáncer de próstata en abril de 2024.

Los Bills, bajo el fallecido propietario Ralph Wilson, se habían distanciado desde hace mucho tiempo de Simpson como resultado de las acusaciones de asesinato. Y lo mismo ocurrió después de que Terry y Kim Pegula compraran la franquicia en 2014.

Aunque Simpson todavía asistía ocasionalmente a partidos en casa en Buffalo gracias a conexiones personales, el equipo no reconocía su presencia.

El antiguo estadio de los Bills, llamado Highmark Stadium, está en proceso de demolición. El equipo celebró esta última semana una ceremonia de corte de cinta para inaugurar su nueva instalación de 2.100 millones de dólares, también llamada Highmark Stadium.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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