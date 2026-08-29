Benintendi logra los 3 hits de Chicago, incluido un jonrón, y Medias Blancas vencen 3-2 a Mellizos

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El lanzador de los Medias Blancas de Chicago, Bryan Hudson (izquierda), el primera base Munetaka Murakami (5) y el tercera base Miguel Vargas (20) celebran tras ganar un partido de béisbol contra los Mellizos de Minnesota, el sábado 29 de agosto de 2026, en Minneapolis. (Foto AP/Ellen Schmidt) AP

El bullpen de los Medias Blancas sumó cuatro entradas más sin permitir carreras después de cinco episodios en blanco el viernes, y Chicago, líder de la división, ganó su cuarto juego consecutivo y quedó con una ventaja máxima de la temporada de nueve juegos por encima de .500.

Josh Bell y Walter Jenkins impulsaron carreras por Minnesota, que perdió por séptima vez en ocho juegos. Los Mellizos tienen marca de 8-17 en agosto, mientras sus aspiraciones de playoffs siguen desvaneciéndose.

Con un mínimo de la temporada —empatado— de ocho juegos por debajo de .500, Minnesota está a 4 1/2 juegos del último puesto de comodín de la Liga Americana, por detrás de otros cuatro equipos.

Sean Newcomb, de Chicago, lanzó tres entradas sin permitir carreras por segunda vez en tres juegos, antes de que Bryan Hudson lograra su séptimo salvamento con una novena entrada perfecta de 1-2-3.

Ambos abridores fueron retirados después de cinco entradas.

Erick Fedde (7-8), de Chicago, permitió dos carreras limpias con tres hits y ponchó a cuatro en su primera apertura desde el 31 de julio.

___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP