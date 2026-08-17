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Benge y Ewing ponen out a los Padres en el plato y los Mets ganan 2-1

NUEVA YORK (AP) — El jardinero derecho Carson Benge puso out en el plato a dos corredores de los Padres de San Diego en jugadas consecutivas en la primera entrada; instantes después, el también novato A.J. Ewing retiró a otro desde el jardín izquierdo, y los Mets de Nueva York resistieron para imponerse 2-1 la noche del lunes.

Francisco Alvarez (4), receptor de los Mets de Nueva York, pone fuera en el plato a Xander Bogaerts, de los Padres de San Diego, durante la segunda entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 17 de agosto de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II)
Francisco Alvarez (4), receptor de los Mets de Nueva York, pone fuera en el plato a Xander Bogaerts, de los Padres de San Diego, durante la segunda entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 17 de agosto de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II) AP

Nolan McLean se recuperó de un inicio titubeante para completar seis entradas eficaces, mientras los Mets, últimos en la clasificación (57-69), ganaron por décima vez en 13 juegos desde que realizaron una gran venta antes de la fecha límite de cambios.

Bo Bichette pegó un sencillo impulsor en la primera entrada, el cubano Luis Robert Jr. añadió un elevado de sacrificio y Nueva York frenó a los Padres, que comenzaron la noche empatados con Filadelfia por los dos últimos puestos de playoffs de la Liga Nacional.

San Diego llegó con el mejor registro de las Grandes Ligas desde el 24 de julio: 17-5.

McLean (9-8) permitió seis hits y otorgó cuatro bases por bolas. Dejó que siete bateadores seguidos se embasaran y necesitó 45 lanzamientos para superar las dos primeras entradas. Pero, gracias en gran parte a sus jardineros, el novato derecho limitó el daño a un elevado profundo de sacrificio del dominicano Fernando Tatis Jr., con las bases llenas en la segunda entrada, que puso la pizarra 2-1.

Ewing terminó la entrada cuando puso out en el plato a Xander Bogaerts en el sencillo de Jake Cronenworth.

Jonathan Pintaro consiguió cuatro outs como relevista y Nate Lavender retiró a los dos bateadores que enfrentó. Con el nuevo cerrador Kodai Senga descansando, Daniel Duarte ponchó a dos en la novena para su tercer salvamento de por vida y el segundo de esta temporada.

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