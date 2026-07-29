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Benge rompe empate con doble y Mets vencen 3-2 a Bravos

NUEVA YORK (AP) — Carson Benge conectó un doble productor que rompió el empate en la séptima entrada el miércoles, y los Mets de Nueva York doblegaron el miércoles 3-2 a los Bravos de Atlanta en el primer juego de una doble cartelera.

El torpedero de los Mets de Nueva York Francisco Lindor ejecuta un doble play ante los Bravos de Atlanta, el miércoles 29 de julio de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura)
El torpedero de los Mets de Nueva York Francisco Lindor ejecuta un doble play ante los Bravos de Atlanta, el miércoles 29 de julio de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

El venezolano Francisco Álvarez (doble) y A.J. Ewing (elevado de sacrificio) impulsaron carreras en la sexta por los Mets, que ganaron su tercer partido consecutivo —su racha más larga desde una seguidilla de cuatro juegos del 27 al 31 de mayo.

Ewing se robó dos bases. Fue el segundo juego de la temporada con dos robos para Ewing, el primer novato de los Mets con múltiples partidos de dos robos desde Darryl Strawberry en 1983.

El dominicano Huascar Brazobán (5-2) lanzó una séptima entrada perfecta y Luke Weaver hizo que Matt Olson bateara para una doble matanza que terminó la entrada en la octava. Devin Williams trabajó una novena de un solo hit para lograr su 15to salvamento de la temporada. El corredor emergente Jorge Mateo se robó la segunda base con dos outs, tras lo cual Williams ponchó a Austin Riley.

Matt Olson conectó un jonrón de dos carreras de 402 pies en la sexta por los Bravos.

Dylan Dodd (2-1) cargó con la derrota.

El zurdo de los Mets Sean Manaea permitió dos carreras y ponchó a cuatro en seis entradas. Ha permitido tres carreras o menos ocho veces en nueve aperturas desde que volvió a la rotación.

El derecho de los Braves AJ Smith-Shawver permitió dos carreras y ponchó a cuatro en 4 1/3 entradas en su regreso tras la cirugía Tommy John. La apertura de Smith-Shawver fue su primera en las Grandes Ligas desde el 29 de mayo de 2025. ___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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