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Bellingham silencia al Azteca con un doblete histórico que pone a soñar a Inglaterra

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Con apenas 23 años, Jude Bellingham es considerado uno de los mejores futbolistas de la actualidad. El domingo, sin duda, fue el mejor jugador de una selección de Inglaterra que se convirtió en el primer equipo en derrotar a México en un Mundial en el Estadio Azteca.

El inglés Jude Bellingham (10) celebra después de anotar el primer gol de su equipo en el partido de octavos de final del Mundial ante México, el domingo 5 de julio de 2026, en Ciudad de México. (AP Foto/Natacha Pisarenko)
El inglés Jude Bellingham (10) celebra después de anotar el primer gol de su equipo en el partido de octavos de final del Mundial ante México, el domingo 5 de julio de 2026, en Ciudad de México. (AP Foto/Natacha Pisarenko) AP

Dos minutos, dos disparos, dos goles y una herida de muerte sobre una selección mexicana que quedó aturdida por la contundencia y constancia del mediocampista del Real Madrid. Inglaterra terminó superando 3-2 a México para colocarse en los cuartos de final.

Bellingham, quien llegó a cuatro anotaciones en la actual Copa del Mundo, encontró las redes con apenas 86 segundos de diferencia. Abrió el marcador a los 36 minutos cuando Bukayo Saka comandó un contragolpe por la banda derecha, encontró línea de fondo y mandó un preciso servicio para que el “10” se tendiera de cabeza y rematara al fondo.

El desconcierto fue latente no sólo en el cuadro mexicano, sino en las tribunas y en el país. Bellingham y el conjunto inglés no tardaron en aprovecharlo.

La promesa mexicana Gilberto Mora perdió un balón en la reanudación, Anthony Gordon la llevó hasta el área y encontró a Bellingham quien puso el 2-0.

Los ingleses, que cayeron eliminados en este mismo recinto hace 40 años gracias a una picardía y un gol portentoso del argentino Diego Maradona, sólo pueden esperar que un triunfo en el Estadio Azteca les depare el mismo destino que aquellos rivales.

Argentina levantó la Copa del Mundo en 1986, cuando Maradona había sido el último jugador en marcar dos goles en un partido del Mundial en el Estadio Azteca. Ahora comparte esa distinción con Bellingham, quien le cambió a todo un país los recuerdos de un lugar que durante cuatro décadas fue escenario de su peor pesadilla en una cancha.

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