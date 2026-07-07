"Being Heumann", sobre activista con discapacidad, abrirá festival de Toronto

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ARCHIVO - Judith Heumann, asesora especial para los Derechos Internacionales de las Personas con Discapacidad del Departamento de Estado de Estados Unidos, interviene en la sesión inaugural de la reunión de coordinación entre China y Estados Unidos sobre discapacidad, celebrada en Pekín el 12 de abril de 2016. (Foto AP/Mark Schiefelbein, Pool, archivo) AP

Los organizadores del festival anunciaron el martes que “Being Heumann”, protagonizada por Ruth Madeley en el papel de Heumann, tendrá su estreno mundial en la noche de apertura del festival canadiense el 10 de septiembre. El festival con cluirá el 20 de septiembre.

Heumann, quien murió en 2023, ha sido llamada la “madre del movimiento por los derechos de las personas con discapacidad” por su prolongada labor de defensa y por hacer cabildeo a favor de lo que finalmente condujo a la ley federal conocida como Ley de Estadounidenses con Discapacidades. Heumann, que perdió la capacidad de caminar a los 2 años, también fue una figura central en la película de 2020 “Crip Camp”, nominada al Oscar.

“Being Heumann” es el proyecto que sigue a la película de Heder de 2021 “CODA” ("CODA: Señales del corazón"), que ganó el Oscar a mejor película. Ese triunfo marcó un hito para la comunidad sorda y señaló la primera vez que una plataforma de streaming, Apple, ganó el máximo premio de Hollywood. Apple también estrenará “Being Heumann”.

Cameron Bailey, director ejecutivo de TIFF, afirmó en un comunicado: “Estamos encantados de inaugurar el Festival de este año con la inspiradora continuación de Siân Heder a su ‘CODA’, ganadora del Oscar. ‘Being Heumann’ cuenta con una actuación electrizante de Ruth Madeley en la historia de Judy Heumann, una defensora de la accesibilidad que cambió el mundo”.

El festival, una de las principales plataformas de lanzamiento de las películas de otoño, también anunció estrenos mundiales como el thriller judicial de Susanna White “Prima Facie”, protagonizado por Cynthia Erivo, el thriller coreano de Hur Jin-ho “The Assassin(s)”.

FUENTE: AP