Becher y Ostrak anotan en el 2do tiempo y St. Louis City golea 3-0 a Red Bulls

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St. Louis amplió a 17 partidos su racha invicta en la MLS. Llegó a 47 puntos, con los que ocupa el segundo sitio de la Conferencia Este, tres por debajo de los Whitecaps de Vancouver, que tienen un partido menos.

Nueva York llegó al compromiso tras haber recibido apenas dos goles en sus últimos cuatro partidos. Ethan Horvath había dejado tres veces su arco en cero y los Red Bulls habían ganado sus dos partidos más recientes.

La derrota los dejó octavos del Este, con 33 unidades.

El brasileño Rafael Navarro abrió el marcador apenas cinco minutos después del inicio del partido, cuando desvió un cabezazo de Conrad Wallem cruzándolo frente a la portería.

Becher aprovechó una pérdida de balón para hacer el 2-0 a los 87. Ostrak envió un rebote al fondo de la red en el tiempo añadido.

Fue la primera vez que New York y St. Louis se enfrentaron durante la temporada regular. _____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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