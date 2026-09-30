americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Becher y Ostrak anotan en el 2do tiempo y St. Louis City golea 3-0 a Red Bulls

HARRISON, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — Simon Becher y Tomas Ostrak aportaron sendos tantos en los últimos minutos de la segunda mitad y St. Louis City goleó el miércoles 3-0 a los Red Bulls de Nueva York.

St. Louis amplió a 17 partidos su racha invicta en la MLS. Llegó a 47 puntos, con los que ocupa el segundo sitio de la Conferencia Este, tres por debajo de los Whitecaps de Vancouver, que tienen un partido menos.

Nueva York llegó al compromiso tras haber recibido apenas dos goles en sus últimos cuatro partidos. Ethan Horvath había dejado tres veces su arco en cero y los Red Bulls habían ganado sus dos partidos más recientes.

La derrota los dejó octavos del Este, con 33 unidades.

El brasileño Rafael Navarro abrió el marcador apenas cinco minutos después del inicio del partido, cuando desvió un cabezazo de Conrad Wallem cruzándolo frente a la portería.

Becher aprovechó una pérdida de balón para hacer el 2-0 a los 87. Ostrak envió un rebote al fondo de la red en el tiempo añadido.

Fue la primera vez que New York y St. Louis se enfrentaron durante la temporada regular. _____

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Jugadores del Atlético de Madrid celebran el gol de Alejandro Grimaldo en el derbi ante el Real Madrid en La Liga el domingo 20 de septiembre del 2026. (AP Foto/Bernat Armangue)

Atlético de Madrid se lleva el derbi al vencer 2-1 al Real Madrid y se coloca segunda en La Liga

Destacados del día

TRUMP ELOGIA A MARCO RUBIO Y DESTACA SU PAPEL FRENTE A CUBA: Es un maestro; miren lo que hace

TRUMP ELOGIA A MARCO RUBIO Y DESTACA SU PAPEL FRENTE A CUBA: "Es un maestro; miren lo que hace"

EEUU USARÁ TODAS LAS FACULTADES DISPONIBLES para aumentar la presión sobre el régimen cubano

EEUU USARÁ "TODAS LAS FACULTADES DISPONIBLES" para aumentar la presión sobre el régimen cubano

TERROR EN VUELO DE FLYDUBAI: copiloto habría apuñalado al capitán e intentado estrellar el avión

TERROR EN VUELO DE FLYDUBAI: copiloto habría apuñalado al capitán e intentado estrellar el avión

ESCÁNDALO EN ARTEMISA: detienen a camillero acusado de vender drogas dentro de un hospital

ESCÁNDALO EN ARTEMISA: detienen a camillero acusado de vender drogas dentro de un hospital

Cubano podría recibir la pena de muerte por asesinar a su esposa y sus dos hijas en Miami

Cubano podría recibir la pena de muerte por asesinar a su esposa y sus dos hijas en Miami

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter