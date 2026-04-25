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Bayern se recupera de una desventaja de 3 goles y vence al Mainz antes del duelo con PSG

BERLÍN (AP) — El Bayern Múnich, que ya se proclamó campeón de la Bundesliga, sobrevivió a un susto al remontar una desventaja de tres goles para vencer el sábado 4-3 al Mainz, un impulso anímico antes de enfrentar al Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones.

Harry Kane del Bayern Munich reacciona durante el encuentro ante el Mainz en la Bundesliga el sábado 25 de abril del 2026. (AP Foto/Michael Probst)
Harry Kane del Bayern Munich reacciona durante el encuentro ante el Mainz en la Bundesliga el sábado 25 de abril del 2026. (AP Foto/Michael Probst) AP

El Bayern, que viaja a París el martes para el partido de ida de su semifinal de la Liga de Campeones, llegó a Mainz de buen ánimo tras asegurar el título el fin de semana pasado y alcanzar la final de la Copa de Alemania con una victoria sobre el Bayer Leverkusen el miércoles.

Pero el Mainz se encaminó a una merecida ventaja de 3-0 al descanso ante un Bayern con muchas rotaciones, debido a que Harry Kane, Jamal Musiala y Michael Olise iniciaron como suplentes.

El Mainz incluso pudo haber marcado más que los goles gracias a Dominik Kohr, Paul Nebel y Sheraldo Becker.

Pero tras el descanso, el entrenador Vincent Kompany, dio entrada a Kane y Olise por Luis Díaz y Aleksandar Pavlović; es probable que los cuatro sean titulares contra el PSG.

Nicolas Jackson recortó distancias a los 53 minutos y Olise sacó un brillante disparo que se coló junto al poste más lejano al 73, antes de que Musiala empatara al 81.

Kane anotó el gol de la victoria dos minutos después, al aprovechar el rebote tras una atajada de Daniel Batz al remate de Musiala.

Esperanza de Heidenheim

El colista Heidenheim evitó descender este fin de semana con una victoria 2-0 sobre el St. Pauli, rival directo en la lucha por la permanencia.

Budu Zivzivadze marcó temprano y Eren Dinkçi lo hizo en los minutos finales para mantener vivas las esperanzas de salvación del Heidenheim, con tres jornadas por disputarse.

El Wolfsburg, que es penúltimo, no pudo aprovechar la derrota del St. Pauli, al empatar 0-0 en casa con el Borussia Mönchengladbach.

El Colonia sigue en peligro tras perder 2-1 en casa ante el Leverkusen en su derbi del Rin.

La victoria dejó al Leverkusen a un punto del Stuttgart, que es el cuarto clasificado, antes de recibir el domingo al Werder Bremen.

También el sábado, el Eintracht Frankfurt empató 1-1 en Augsburg.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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