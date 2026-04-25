Bayern recibe roja en empate con Barça en semifinal de la Liga de Campeones femenina

Franziska Kett del Bayern, a la derecha, recibe una tarjeta roja de la árbitra Ivana Martincic durante el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones Femenina entre el Bayern Múnich y el Barcelona en Múnich, Alemania, el sábado 25 de abril de 2026. (AP Foto/Matthias Schrader) AP

Kett anuló el gol tempranero de Ewa Pajor, pero vio la tarjeta roja en el minuto 79 después de tirar del pelo a Salma Paralluelo cuando la suplente del Barcelona se le escapaba.

El entrenador del Bayern, José Barcala, también fue expulsado por la árbitra Ivana Martinčić por sus protestas, que fueron inútiles porque una revisión del VAR confirmó la falta de Kett.

Ambos serán suspendidos para el partido de vuelta en Barcelona el 3 de mayo.

Klara Bühl, quien regresó junto con Giulia Gwinn de una lesión para la victoria del Bayern que aseguró la Bundesliga el miércoles, afirmó que la ausencia de Kett será un golpe.

“Ella tiene velocidad, tiene potencia, buen pie izquierdo y derecho. Es realmente duro para nosotras que no pueda estar, pero tenemos una gran plantilla. Tenemos algunas jugadoras que pueden jugar ahí y también estarán increíbles”, manifestó Bühl.

Kett mantuvo vivas las esperanzas del Bayern de llegar a la final por primera vez cuando empató tras una jugada colectiva bien elaborada en el minuto 69.

El partido enfrentó a campeonas recién coronadas, después de que ambos equipos aseguraran sus títulos domésticos.

Pero el Barcelona había ganado 7-1 en su enfrentamiento previo en la fase de liga y los aficionados del Bayern debieron temerse lo peor cuando Pajor marcó con el primer disparo a puerta de las visitantes en el minuto ocho.

Esmee Brugts se metió hacia adentro con facilidad dejando atrás a Gwinn para enviar el centro que Pajor convirtió de volea.

“Estoy feliz porque puedo ayudar al equipo con esto y eso es lo más importante. Por supuesto, Esmee puso un balón muy bueno”, añadió Pajor tras su octavo gol en el mismo número de apariciones en la Liga de Campeones esta temporada.

Pese a encajar el gol, el Bayern mejoró a medida que avanzó la primera parte. Kett exigió una buena atajada de Cata Coll antes del descanso.

Brugts estrelló un remate en el poste tras el intermedio, cuando el Barcelona recuperó su dominio inicial, pero quedó expuesto cuando Kett igualó.

El Bayern resistió después de la expulsión de Kett y dejó la eliminatoria completamente abierta.

“Trabajamos duro. Sabemos que es difícil jugar contra un equipo como el Barcelona, que es bueno encontrando espacios. Trabajamos muchísimo, encontramos nuestros momentos para salir en transiciones y también conseguimos un gol. Luego llegó la tarjeta roja y después simplemente tuvimos que pelear los últimos minutos”, señaló la delantera del Bayern, Pernille Harder.

El Arsenal, vigente campeón, enfrenta al Lyon, ocho veces campeón, en la otra semifinal el domingo.

La final será en Oslo el 23 de mayo. El Barcelona busca alcanzarla por sexto año consecutivo.

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FUENTE: AP