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Bayern luce devastador en el inicio de la Bundesliga, con 5-1 ante Stuttgart

MÚNICH, Alemania (AP) — Como de costumbre, Bayern Múnich lució arrollador en el inicio de la campaña de la Bundesliga, al propinar el viernes una goleada de 5-1 al Stuttgart.

El colombiano Luis Díaz, del Bayern Múnich, celebra tras marcar el quinto tanto de su equipo ante el Stuttgart, en un partido de la primera fecha de la Bundesliga, realizado el viernes 28 de agosto de 2026 (AP Foto/Matthias Schrader)
El colombiano Luis Díaz, del Bayern Múnich, celebra tras marcar el quinto tanto de su equipo ante el Stuttgart, en un partido de la primera fecha de la Bundesliga, realizado el viernes 28 de agosto de 2026 (AP Foto/Matthias Schrader) AP

Dayot Upamecano adelantó al campeón vigente al rematar de cabeza un córner de Joshua Kimmich a los 21 minutos.

Josha Vagnoman empató por el visitante a los 52. Michael Olise volvió a poner arriba al Bayern tres minutos más tarde y Vagnoman marcó en propia puerta a los 58 para darle al Bayern una ventaja de 3-1.

Aleksandar Pavlović hizo el 4-1 a ocho minutos del final y el colombiano Luis Díaz añadió el quinto en el tiempo añadido.

El conjunto bávaro no ha perdido su primer partido de la temporada de la Bundesliga durante 15 años consecutivos.

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FUENTE: AP

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