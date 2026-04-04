Bayern le dan la vuelta al Freiburg al final y seguir en camino al título

Tom Bischof del Bayern Munich celebra tras anotar en el encuentro de la Bundesliga ante el Freiburg el sábado 4 de abril del 2026. (Tom Weller/dpa via AP) AP

El Freiburg se encaminaba a una sorpresiva victoria tras mantenerse arriba 2-0 hasta los 81 minutos, antes de que los jóvenes mediocampistas del Bayern cambiaran el partido: Tom Bischof, de 20 años, marcó dos veces con disparos rasos desde larga distancia, y Karl, de 18 años, empujó a la red un centro raso de Alphonso Davies para darle la vuelta al encuentro.

Harry Kane se perdió el partido por un problema en el tobillo de cara al duelo de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid la próxima semana. Nicolas Jackson estaba suspendido, por lo que Serge Gnabry tuvo la misión de liderar el ataque del Bayern, pero generó poco.

La defensa del Bayern tuvo la culpa en el gol inicial del Freiburg, al darle a Johan Manzambi mucho espacio para recortar desde la banda izquierda y sacar un potente disparo que superó a Manuel Neuer.

De vuelta en el equipo tras una lesión, Neuer realizó atajadas de mérito en la primera mitad, pero cometió un error en el segundo gol del Freiburg: salió de su arco y desvió de puños un córner directamente hacia el delantero del Freiburg Lucas Höler, que anotó con facilidad el segundo.

Michael Olise desperdició una ocasión enorme para el Bayern, pero fue Bischof quien abrió el camino: marcó primero desde fuera del área al 81 y luego volvió a anotar en el tiempo añadido, cuando el Freiburg quedó expuesto por una jugada rápida de córner del Bayern. La asistencia de Davies para el gol decisivo de Karl supuso un regreso alentador tras una lesión en los isquiotibiales para el lateral izquierdo canadiense, de cara al Mundial.

El Bayer Leverkusen remontó un 3-1 en contra para vencer al Wolfsburg 6-3 en un partido trepidante, que tiene al Wolfsburg —amenazado por el descenso— más cerca de poner fin a su permanencia de 29 años en la máxima categoría.

El carrilero español del Leverkusen Alejandro Grimaldo marcó dos goles para llegar a 14 en la temporada en todas las competiciones, mientras compite por un lugar en el Mundial. Patrick Schick, Edmond Tapsoba, Ibrahim Maza y Malik Tillman también anotaron para el Leverkusen.

El gol de Tapsoba significó una redención después de que hubiera cometido un penal que permitió a Christian Eriksen marcar el tercero del Wolfsburg, pero el defensor del Leverkusen no fue el único en lograrlo. El defensor del Wolfsburg Joakim Maehle anotó con un disparo raso a los 31 minutos, apenas 10 segundos después del saque de centro posterior a un penal señalado por una falta cometida por él mismo.

El Leverkusen se mantiene sexto y sigue firmemente en la pelea por la Liga de Campeones. El Wolfsburg era 17mo en la liga de 18 equipos y no ganaba desde enero.

Leipzig impulsa su empuje hacia la Liga de Campeones

Antonio Nusa y Romulo aprovecharon al máximo las pocas ocasiones del Leipzig en una victoria 2-0 sobre el Werder Bremen para mantenerse en ritmo para volver a la Liga de Campeones desde el cuarto puesto.

El Leipzig recibió otro impulso cuando el Hoffenheim, quinto clasificado, cayó por 2-1 ante el Mainz. El Unión de Berlin y Augsburg empataron 1-1, y un gol de Franck Honorat rescató un empate 2-2 para el Borussia Mönchengladbach ante el colista Heidenheim.

El Borussia Dortmund, segundo, jugaba más tarde el sábado contra el Stuttgart, tercero.

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FUENTE: AP