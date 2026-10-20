Bayern: Kompany está en duda para el partido ante Arsenal en la Champions

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El técnico del Bayern Múnich Vincent Kompany previo al partido contra Augsburgo de la Bundesliga, el 10 de octubre de 2026, en Augsburgo. (AP Foto/Matthias Schrader) AP

Su asistente Aaron Danks informó el martes que Kompany podría necesitar tres días más para recuperarse, ya que pasó el día en casa.

“En algunos momentos le ha afectado las piernas y ha sentido algo de dolor”, dijo Danks al ocupar el lugar de Kompany en la conferencia de prensa previa al partido del Bayern.

“Es solo un virus. Los médicos, los expertos, saben mucho más que yo. Lo más importante que hemos fomentado es que descanse, que se tome el tiempo que necesite, sea cual sea, por el tiempo que sea", agregó. “No sé en este momento si será mañana o dentro de dos o tres días. Lograr que Vince descanse es un desafío”.

Kompany se mostró apagado y permaneció sentado durante la victoria 6-1 del Bayern sobre Leipzig en la Bundesliga el sábado.

El director deportivo Max Eberl comentó en ese momento que Kompany, quien según reportes de prensa necesitó ayuda para subir escaleras, había estado lidiando tanto con el virus como con una lesión en la cadera.

Consultado sobre cómo participaría si no puede asistir el miércoles, Danks explicó que el Bayern trabajó la comunicación a distancia la temporada pasada cuando Kompany fue suspendido por la derrota 5-4 ante el Paris Saint-Germain en el partido de ida de las semifinales.

El mediocampista Joshua Kimmich estuvo ausente el martes por motivos personales y Danks indicó que no estaba seguro de si eso también afectaría su participación. El arquero Manuel Neuer volvió a entrenar, pero sigue siendo duda tras perderse los últimos dos partidos del Bayern por un problema en el pie. ___ Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP