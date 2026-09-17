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Bateo de Griffin y Davis encamina victoria 7-4 de Piratas ante Cerveceros

PITTSBURGH (AP) — Konnor Griffin conectó un sencillo de dos carreras que fue clave en una segunda entrada de cinco anotaciones, y Henry Davis añadió un jonrón de dos carreras para encabezar la victoria 7-4 de los Piratas de Pittsburgh sobre los Cerveceros de Milwaukee, los flamantes campeones de la División Central de la Liga Nacional.

Henry Davis (derecha) de los Piratas de Pittsburgh saluda al coach de tercera base Tony Beasley tras batear un jonrón ante los Cerveceros de Milwaukee, el jueves 17 de septiembre de 2026. (AP Foto/Gene J. Puskar)
Henry Davis (derecha) de los Piratas de Pittsburgh saluda al coach de tercera base Tony Beasley tras batear un jonrón ante los Cerveceros de Milwaukee, el jueves 17 de septiembre de 2026. (AP Foto/Gene J. Puskar) AP

Milwaukee, con el mejor récord de las Grandes Ligas (95-58), aventaja por dos juegos a los Dodgers de Los Ángeles En la lucha por el primer puesto de preclasificación de la Liga Nacional y tiene el criterio de desempate a su favor.

Pittsburgh (76-77) se acerca a quedarse fuera de los playoffs por 11ma temporada consecutiva. Desde 1992, las únicas apariciones de postemporada de los Piratas fueron de 2013 a 2015.

Griffin conectó una línea al jardín izquierdo por la banda contraria para poner a los Pirates arriba 2-1. Acto seguido, el dominicano Oneil Cruz pegó un sencillo de dos carreras y Brandon Lowe recibió un pelotazo de Kyle Harrison con las bases llenas.

Bo Naylor bateó para un out forzado que impulsó una carrera en la sexta entrada y conectó un jonrón solitario en la octava ante Luke Weaver, después del elevado de sacrificio de Sal Frelick.

Davis conectó su jonrón en la octava contra Andy Ashby.

Mason Montgomery sacó cuatro outs para su 14to salvamento en 16 oportunidades, y extendió su racha de entradas sin permitir carrera a 21 y dos tercios.

Harrison (10-5) permitió cinco carreras —cuatro limpias— en una entrada y dos tercios, y en sus últimas cuatro aperturas, ha recibido 24 carreras en nueve innings.

Khristian Curtis (2-0) permitió una carrera en tres entradas y un tercio.

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Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP

FUENTE: AP

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