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¡Basta de selfies! Borussia Dortmund premia a hinchas que evitan el móvil en partidos

DUSSELDORF, Alemania (AP) — Sacarse una selfie en el estadio implicará un costo a los aficionados de Borussia Dortmund, después de que el club alemán anunciara planes para recompensar a quienes dejen el teléfono a un lado durante el transcurso de los partidos.

Hinchas de Borussia Dortmund despliegan sus bufandas previo al partido contra Werder Bremen en la Bundesliga, el viernes 9 de octubre de 2026, en Dortmund. (AP Foto/Martin Meissner)
Hinchas de Borussia Dortmund despliegan sus bufandas previo al partido contra Werder Bremen en la Bundesliga, el viernes 9 de octubre de 2026, en Dortmund. (AP Foto/Martin Meissner) AP

El Dortmund ofrecerá camisetas firmadas y tarjetas de regalo para mercancía del equipo a los aficionados que usen una aplicación que mide con qué frecuencia desbloquean sus teléfonos en su estadio.

Indicó que “cada vez más aficionados se molestan por las selfies, las transmisiones en directo y las redes sociales en las gradas”, y añadió que los seguidores pueden ofrecerse como voluntarios para usar un “modo aficionado” en la aplicación del club, a partir del sábado al recibir a Eintracht Frankfurt.

El modo aficionado medirá con qué frecuencia se desbloquea el teléfono durante el partido —sin contar el descanso del medio tiempo— y otorgará puntos a las personas en función de lo poco que usen el dispositivo, con premios para quienes acumulen más puntos. Cada vez que se desbloquea el teléfono, el usuario pierde puntos.

“Más de 81.000 personas en el estadio, cantando, animando y conteniendo la respiración juntas: ese momento es irreemplazable”, indicó el director general de Dortmund, Carsten Cramer.

El plan de recompensas y la aplicación son voluntarios y no hay ninguna prohibición para que los aficionados usen sus teléfonos.

Reacción contra los influencers en los partidos

El fútbol alemán es famoso por su afición ruidosa, especialmente la enorme y estruendosa sección a pie del “Muro Amarillo” del Dortmund.

La postura del club forma parte de una reacción en el fútbol alemán contra los intentos de convertir el ambiente del estadio en contenido para redes sociales, especialmente por parte de influencers que usan equipo de cámara profesional.

El club de segunda división Hertha Berlin indicó este mes que prohibía las producciones de video “realizadas con fines comerciales y monetizadas” en sus partidos, mientras permite que los aficionados tomen fotos y videos para uso personal.

Otro club, Dynamo Dresden, anunció en agosto que prohibiría la filmación comercial para redes sociales, al afirmar que quería garantizar que los aficionados se sintieran cómodos en el partido y proteger los acuerdos de derechos televisivos del club.

El entrenador del Dortmund no prohíbe los teléfonos en el vestuario

Se está animando a los aficionados a guardar sus teléfonos, pero los jugadores del Dortmund podrán decidir por su cuenta, comentó el entrenador Niko Kovac el viernes.

Kovac explicó que ya prohíbe los teléfonos durante la comida previa al partido que el equipo comparte, pero no le molesta que los jugadores usen teléfonos o lleven auriculares en el vestuario o en el autobús del equipo.

“Los chicos son lo suficientemente adultos como para determinar qué necesitan para prepararse para el partido”, dijo Kovac.

“Creo que todos podríamos pasar un poco menos de tiempo mirando nuestros teléfonos de vez en cuando. Si lo reducimos, todos podemos concentrarnos un poco más en otras cosas”, agregó.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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