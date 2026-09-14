Barco con migrantes varado en el sur de Grecia: 1 muerto y 20 desaparecidos

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La guardia costera griega indicó que 51 personas fueron rescatadas del lugar a primera hora del lunes, a unos 75 kilómetros (47 millas) al sur de Creta. En la búsqueda participaron patrulleras, un helicóptero y un dron, así como buques comerciales, con apoyo de la agencia de protección fronteriza de la Unión Europea, Frontex.

La peligrosa ruta a través del Mediterráneo desde el este de Libia hasta Creta se ha convertido en una de las más transitadas hacia Europa para la migración ilegal, ya que las cifras en otras rutas son, en general, más bajas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP