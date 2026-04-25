Barcelona se acerca al título de La Liga con victoria sin el lesionado Yamal

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Marcus Rashford del Barcelona celebra tras anotar en el encuentro de La Liga ante Getafe el sábado 25 de abril del 2026. (AP Foto/Manu Fernandez) AP

Fermín dedicó su gol de apertura, a los 45 minutos, al lesionado Lamine Yamal, quien es el máximo goleador y principal asistente del Barcelona. Yamal se perderá el resto de la temporada por una lesión muscular, pero espera estar en condiciones para el Mundial con España.

Tras marcar, Fermín cruzó los brazos y levantó los dedos para hacer la señal de “304” que Yamal utiliza para celebrar sus goles, en referencia a los tres últimos números del código postal de su ciudad natal, al norte de Barcelona.

Rashford ingresó como suplente y sentenció el triunfo 2-0 al 74 con una acción individual.

Barcelona amplió la ventaja sobre el Real Madrid, que es segundo, a unos contundentes 11 puntos cuando restan apenas cinco jornadas, incluido otro Clásico en el Camp Nou el 10 de mayo.

La defensa física y sin florituras del Getafe frenó al Barcelona durante media década en sus enfrentamientos en el Coliseum. Barcelona había marcado solo una vez en sus cinco visitas anteriores al estadio al sur de Madrid, una racha de cuatro empates consecutivos y una derrota en 2020. La victoria previa del Barcelona aquí había sido en 2019.

El Madrid vio otro golpe a sus ya escasas esperanzas de alcanzar al Barcelona el viernes, cuando el Real Betis anotó en el tiempo añadido para empatar 1-1. El Madrid contempla la posibilidad de encadenar dos temporadas sin un gran título desde la llegada de Kylian Mbappé.

___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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