Barcelona ficha al delantero Karim Adeyemi de Borussia Dortmund hasta 2031

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ARCHIVO - Karim Adeyemi del Borussia Dortmund controla el balón en el encuentro de la Bundesliga ante el Heidenheim, el 1 de febrero del2026. (AP Foto/Martin Meissner) AP

Los azulgranas anunciaron el jueves el fichaje en su sitio web y destacó el “reencuentro” de Adeyemi con el entrenador Hansi Flick, quien le dio su debut con la selección Alemania.

“A lo largo de su trayectoria ha demostrado ser capaz de adaptarse con facilidad a ambas bandas, pero también a la posición de delantero centro. Todo ello, exhibiendo una velocidad espectacular y un gran golpeo con la pierna izquierda”, destacó el Barça.

Adeyemi disputó cuatro temporadas en la Bundesliga con el Dortmund y suma 11 partidos con la selección nacional.

Viene de una temporada pasada irregular con el Dortmund y se le vio visiblemente molesto después de ser sustituido durante un partido. No fue convocado para el reciente Mundial en Norteamérica.

“Este reencuentro con Flick se produce en un club en el que podrá trabajar y seguir creciendo en el día a día, con la certeza de que Adeyemi llega a Barcelona con la ambición y las ganas de reivindicarse, poniéndose al servicio de su compatriota”, dijo el club. “Porque, pese a haber tenido un papel importante durante la fase de clasificación para el Mundial, no fue convocado para la fase final”.

Lewandowski, de 37 años, se incorporó al Chicago Fire de la MLS tras marcar 120 goles en cuatro temporadas con el Barça, que previamente fichó al extremo inglés Anthony Gordon procedente del Newcastle.

___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP