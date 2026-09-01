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Bank of America confirma la muerte de una de sus empleadas en apuñalamiento al azar en NY

NUEVA YORK (AP) — La mujer que murió en un apuñalamiento al azar en Times Square era empleada de Bank of America, confirmó el martes la institución crediticia. La policía la identificó a ella y a la atacante, quien murió en un enfrentamiento con agentes poco después del ataque.

En la imagen, tomada de un video proporcionado por WABC, aparecen policías de la Ciudad de Nueva York en el sitio donde una mujer que blandía dos grandes cuchillos fue abatida por agentes en Times Square, Nueva York, el lunes 31 de agosto de 2026. (WABC vía AP)
En la imagen, tomada de un video proporcionado por WABC, aparecen policías de la Ciudad de Nueva York en el sitio donde una mujer que blandía dos grandes cuchillos fue abatida por agentes en Times Square, Nueva York, el lunes 31 de agosto de 2026. (WABC vía AP) AP

La mujer fallecida, Erin Piacenti, de 32 años, fue una de las dos personas apuñaladas el lunes por la tarde en el centro turístico y teatral, a pocas cuadras de la torre de oficinas de Bank of America en Nueva York.

“Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por la trágica pérdida de nuestra colega”, manifestó el banco en un comunicado. La empresa no respondió de inmediato a preguntas sobre los detalles del trabajo de Piacenti en la institución.

Piacenti obtuvo un título de Derecho en la Facultad de Derecho de Fordham y se graduó en 2021 junto con su esposo, Frank Piacenti, según la escuela, que también indicó en un comunicado que estaba devastada por su muerte.

Se dejaron mensajes en posibles números de teléfono y contactos de sus familiares.

La otra víctima fue un hombre de 68 años cuya identidad no ha sido divulgada. Fue hospitalizado y, hasta el martes, no se disponía de información actualizada sobre su estado.

La policía identificó el martes a la atacante como Pamela Cisneros, de 49 años, residente de Queens. Los agentes le dispararon y la abatieron después del apuñalamiento.

Se dejaron mensajes en números de teléfono posiblemente vinculados con ella. La comisionada de policía Jessica Tisch afirmó que la mujer tuvo encuentros con la policía relacionados con su salud mental en 2018 y 2019, pero no tenía antecedentes de arrestos en la ciudad de Nueva York.

El ataque ocurrió en una de las zonas más concurridas y con mayor presencia policial de Nueva York: junto a una comisaría y justo afuera del edificio donde se realiza la celebración anual de la caída de la bola en la víspera de Año Nuevo de la ciudad. Un hombre fue apuñalado mortalmente en la misma zona en mayo.

Cisneros sacó dos cuchillos de una bolsa de compras, apuñaló al hombre y luego atacó a Piacenti, dijo Tisch en una conferencia de prensa el lunes.

Videos grabados por transeúntes registraron a la policía rodeando a Cisneros mientras sostenía dos cuchillos grandes frente a ella. Luego, cuando le aplicaron una pistola eléctrica, agitó los cuchillos y caminó rápidamente hacia los agentes, según el video.

Tisch señaló que los agentes intentaron persuadir a Cisneros durante varios minutos para que soltara los cuchillos antes de usar la pistola eléctrica. Según Tisch, ella les dijo que no soltaría nada y que “preferiría matar” a los agentes.

Luego, dos agentes le dispararon, según la policía.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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