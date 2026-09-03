Banda mexicana Camilo Séptimo lamenta homicidio de tecladista y su familia

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Además de Meléndez y su familia, también fueron asesinados la empleada doméstica Aleyda Romero y el perro familiar. El hijo mayor de Meléndez, de 6 años, logró sobrevivir ocultándose debajo de una cama.

“Con profundo dolor despedimos a nuestro querido hermano. A su esposa Ana Paula y a su hija Sofía”, señaló Camilo Séptimo en un comunicado publicado en sus redes sociales. “Lo recordaremos siempre con inmenso amor y gratitud. Hoy honramos y celebramos su vida, su música, su luz”.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó el miércoles que un supuesto socio de Meléndez habría aprovechado la relación de confianza que había entre ambos para ingresar a su domicilio y perpetrar el ataque. También fue detenido otro sospechoso que presuntamente lo ayudó a fugarse. Los detenidos fueron identificados como Diego Sebastián “N”, el socio de Meléndez, y Gerardo “N”.

Los homicidios ocurrieron el martes en Atizapán de Zaragoza, una localidad del Estado de México colindante con la capital.

Camilo Séptimo (a veces estilizada como Camilo VII o CVII) fue fundada en 2013 en la capital mexicana por el vocalista Manuel Mendoza, el guitarrista Erik Vázquez y Meléndez.

Sus álbumes incluyen “Óleos”, “Navegantes”, “Ecos” y “Jardín de las almas”, así como el álbum de mediana duración “Maya”.

Se han presentado en varias ediciones del festival Vive Latino y en importantes escenarios como el Palacio de los Deportes y el Auditorio Nacional. Algunos de sus temas más conocidos son “No confíes en mí”, “Miénteme” y “Vicio”. FUENTE: AP

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