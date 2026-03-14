Banchero anota 27, Magic vence al Heat por 121-117 y se pone 5-0 ante Miami esta temporada

Noah Penda, alero del Magic de Orlando, dispara frente a Bam Adebayo, del Heat de Miami, el sábado 14 de marzo de 2026 (AP Foto/Rhona Wise) AP

Wendell Carter Jr. anotó 15 unidades por el Magic, que logró su séptima victoria consecutiva y cortó la racha de siete triunfos seguidos de Miami, la mejor de la temporada para el equipo.

Orlando llegó a tener una ventaja de hasta 22 puntos, antes de que Miami se acercara a dos en dos ocasiones durante los últimos 18,5 segundos.

El Magic (38-28) se despegó un juego de Miami (38-30) en la carrera por el quinto puesto de la Conferencia Este, además de quedar 10 juegos por encima de .500 por primera vez desde el final de la temporada 2023-24.

El mexicano Jaime Jaquez Jr. anotó 22, mientras que Bam Adebayo y Norman Powell aportaron 20 cada uno por Miami, que no había terminado 0-5 contra un mismo equipo desde que le ocurrió ante New York —entonces dirigido por el ahora presidente del Heat, Pat Riley— en 1992-93.

En el otro caso en las últimas tres décadas: New Orleans terminó 5-0 contra Sacramento en 2023-24.

El Heat recuperó a Tyler Herro y a Powell tras lesiones. Herro fue titular y Powell salió desde la banca por primera vez desde 2023-24 con Los Angeles Clippers. Herro anotó 10.

La serie de cinco partidos en una misma temporada fue imposible durante buena parte de las últimas tres décadas, dado que la fórmula de calendario de la NBA casi siempre establecía que los equipos jugaran cuatro partidos contra rivales de su división, tres o cuatro contra los demás rivales de su misma conferencia y dos contra cada rival de la conferencia opuesta.

La llegada de la Copa NBA —y la particularidad de que se agreguen dos partidos al calendario de cada equipo después de la fase de grupos— hace posible la serie de cinco juegos. Ahora ha ocurrido 13 veces en las últimas tres temporadas. _____

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FUENTE: AP