Baker Mayfield espera ser titular con Buccaneers ante Panthers, salvo contratiempo

El quarterback Baker Mayfield observa el calentamiento de los Buccaneers de Tampa Bay previo al partido contra los Packers de Green Bay, el domingo 4 de octubre de 2026, en Tampa, Florida.(AP Foto/Chris O'Meara) AP

El quarterback, elegido dos veces al Pro Bowl, se dislocó el pulgar derecho cuando su mano de lanzar golpeó al linebacker de los Vikings Blake Cashman en un pase desesperado en cuarta oportunidad que fue interceptado al final del último cuarto de la derrota 23-16 en la Semana 3.

“Ha ido mejorando poco a poco. Esa es la parte frustrante de una lesión así”, dijo Mayfield el jueves.

Mayfield ha usado un guante especial en los entrenamientos y planea utilizarlo en el partido.

El novato no seleccionado en el draft Jalon Daniels fue titular en los últimos tres partidos, con marca de 1-2. Los Buccaneers (1-5) son últimos en el Sur de la NFC de cara al encuentro en Carolina (3-2).

Mayfield señaló que apuntaba a regresar para enfrentar a Pittsburgh la semana pasada, pero no estaba listo. Los Bucs desperdiciaron una ventaja de 16-3 en el último cuarto y perdieron 26-19 en tiempo extra. Daniels lanzó dos intercepciones en el último cuarto que derivaron en un par de goles de campo.

“Cada vez que te dislocas algo, va a haber daño en los ligamentos. Simplemente no fueron ligamentos y tendones por los que necesitara cirugía. Así que hay que darles tiempo para sanar, hacer todo lo posible, volver más fuerte y trabajar en eso", dijo Mayfield. "Y sí, es fútbol americano. Si pasa algo así, esa es la naturaleza del juego, por desgracia. Pero hemos llegado a un punto en el que está lo suficientemente fuerte como para (jugar)”.

Mayfield, quien firmó una extensión de contrato de 165 millones de dólares por tres años antes de la temporada, no se había perdido una titularidad desde que se unió a los Buccaneers en 2023. Jugó con diversas lesiones a lo largo de su carrera, que comenzó en Cleveland después de que los Browns lo seleccionaran con la primera elección del draft en 2018.

Los Buccaneers tuvieron su peor inicio desde 2014, al arrancar 0-3 con Mayfield. Tuvo dificultades detrás de una línea ofensiva que en ese momento fue muy deficiente. Tiene dos pases de touchdown y dos intercepciones, ha perdido tres balones sueltos y ha sido capturado 13 veces.

A Daniels no le fue mucho mejor, pero lideró una victoria impresionante en Dallas el 8 de octubre. Daniels tiene tres touchdowns, cinco intercepciones y un rating de 63,4.

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FUENTE: AP