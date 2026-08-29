Báez se luce en la novena con guante y bate y guía a Tigres 2-1 sobre Dodgers

Compartir en:









El lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Blake Snell, realiza un lanzamiento contra los Tigers de Detroit durante la primera entrada de un partido de béisbol el sábado 29 de agosto de 2026, en Detroit. (Foto AP/Paul Sancya) AP

Los Dodgers estuvieron cerca de tomar la ventaja en la parte alta del inning, pero con dos outs, Báez esprintó desde el jardín izquierdo para alcanzar el batazo del dominicano Teoscar Hernández hacia la zona más profunda del estadio.

Luego abrió la parte baja de la novena con un doble y llegó a tercera con el toque de sacrificio de Max Clark. Jack Dreyer (5-2) dio base por bolas intencional al venezolano Gleyber Torres, pero después otorgó boleto a Hao-Yu Lee sin intención para llenar las bases.

Blake Snell permitió una carrera con tres hits en cinco entradas, ponchó a 10, mientras que el abridor de los Tigers, Keider Montero, cedió una carrera en 5 1/3 innings.

El mexicoamericano Alek Thomas abrió la sexta con un doble y llegó a tercera con el rodado de Shohei Ohtani.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP