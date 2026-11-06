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Azulejos dicen que publicaciones antimusulmanas de Anthony Santander no reflejan valores del equipo

TORONTO (AP) — Los Azulejos de Toronto afirmaron que una serie de videos antimusulmanes publicados por Anthony Santander en las redes sociales del jardinero derecho venezolano no representan los valores y las creencias del equipo de las Grandes Ligas.

ARCHIVO - El jardinero de los Azulejos de Toronto Anthony Santander durante una práctica de bateo en el Yankee Stadium en Nueva York, el 5 de octubre de 2025. (AP Foto/Seth Wenig)
ARCHIVO - El jardinero de los Azulejos de Toronto Anthony Santander durante una práctica de bateo en el Yankee Stadium en Nueva York, el 5 de octubre de 2025. (AP Foto/Seth Wenig) AP

El equipo emitió el comunicado después de que Santander publicara los videos tras las elecciones legislativas intermedias en Estados Unidos. Los borró el jueves.

Los videos incluían a un predicador cristiano que decía que “no existe tal cosa como musulmanes amables”. Otro sugería que se impondría la ley sharía en Estados Unidos después de que Abdul El-Sayed fuera elegido al Senado en Michigan.

El-Sayed es hijo de inmigrantes egipcios y se convertirá en el primer senador estadounidense musulmán. Fue blanco de retórica islamófoba durante la campaña y a menudo se burló de sus críticos de la derecha, al tiempo que defendía la causa palestina y se apoyaba en su fe y su herencia.

“El béisbol es para todos, y los Azulejos han creado una experiencia inclusiva en la que todos los aficionados se sienten bienvenidos en nuestro estadio”, dijo el equipo. “Los comentarios individuales no representan los valores y las creencias de nuestra organización”.

Santander, de 32 años, se perdió toda la temporada tras someterse a una cirugía de hombro después de su primera campaña en Toronto. Pasó sus primeras ocho temporadas en las Grandes Ligas con Baltimore antes de firmar con Toronto un contrato de cinco años por 92,5 millones de dólares.

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