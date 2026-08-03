Aviones cisterna despegan para combatir el gran incendio en Grecia tras 2 muertos en una colisión

Un voluntario intenta apagar pequeñas llamas durante un incendio forestal cerca de Porto Germeno, el noroeste de Atenas, Grecia, el domingo 2 de agosto de 2026. (AP Foto/Michael Varaklas) AP

El choque hizo patente el peligro en el frente más volátil de la emergencia por incendios forestales en Europa. Las llamas se adentraron más en la región de la capital griega, lo que forzó nuevas evacuaciones en las primeras horas del lunes. En Francia, los bomberos vigilaban una cicatriz aún humeante cuatro veces del tamaño de París.

Los dos miembros de la tripulación —uno de nacionalidad griega y otro danesa— murieron cuando su helicóptero chocó con otro cerca de la zona costera de Psatha mientras combatían el incendio que comenzó el viernes por la mañana. El fuego arrasó pinares y matorrales durante el fin de semana, avivado por vientos huracanados que a menudo impedían operar a los aviones cisterna.

La tripulación del segundo helicóptero —un ciudadano griego y otro británico— fue trasladada a un hospital, donde se informó que sus heridas eran leves. En Grecia, con frecuencia se despliegan equipos extranjeros de bomberos y de helicópteros para ayudar a combatir los incendios forestales durante los veranos calurosos y secos del país.

Los vientos fuertes amainaban el lunes, lo que alimentó la esperanza de que los casi 500 bomberos que combaten el incendio pudieran lograr frenar su avance. Pero las autoridades advirtieron que la región más amplia de Ática, en torno a Atenas, seguía en alto riesgo de incendios forestales ante una previsión de aumento de temperaturas.

Más de 1.000 personas han sido evacuadas de la región, incluidas más de 250 rescatadas por embarcaciones desde playas de la zona. En las primeras horas del lunes se emitieron órdenes de evacuación para otras tres áreas, mientras los equipos trabajaban para crear cortafuegos en un bosque con el fin de ayudar a detener el avance del incendio.

El departamento de bomberos de Grecia indicó el domingo que el incendio parecía haber comenzado por chispas emitidas por una línea eléctrica defectuosa que transportaba electricidad desde una instalación privada de generadores eólicos hacia la red eléctrica principal.

Dos personas fueron arrestadas: un ingeniero eléctrico responsable de diseñar y supervisar el proyecto energético, y un contratista involucrado en la construcción de la red de transmisión eléctrica. Ambos enfrentan cargos por incendio provocado en grado de delito grave, mientras que las autoridades también habían emitido una orden de arresto contra el propietario de la empresa de generadores eólicos.

Grecia sufre incendios forestales devastadores cada verano, y las condiciones calurosas y secas, junto con vientos fuertes frecuentes, facilitan que pequeñas chispas desencadenen grandes incendios. Las medidas para limitar los riesgos, como las prohibiciones de hacer barbacoas y de ciertos trabajos al aire libre —como soldar y usar sierras eléctricas—, a menudo se ignoran. La gran mayoría de los cientos de incendios forestales que el país registra cada año se deben a negligencia.

Pero algunos incendios se provocan deliberadamente. Las autoridades informaron el domingo que un hombre fue arrestado en Cefalonia bajo sospecha de haber iniciado un incendio que se propagó rápidamente en la parte sureste de la isla, lo que desencadenó la evacuación de aldeas cercanas.

Persisten focos activos en el gran incendio contenido en Francia

Más al oeste, el mayor incendio forestal de Francia se mantenía dentro de su perímetro la noche del domingo, después de obligar a 224.000 personas a huir en lo que podría haber sido la mayor evacuación civil del país fuera de tiempos de guerra.

Aún ardían focos dentro de una zona quemada de 420 kilómetros cuadrados (162 millas cuadradas), miles de personas seguían sin poder regresar a casa y casi 3.000 bomberos estaban desplegados contra el megaincendio de Gironda y un segundo incendio en Provenza.

En conjunto, los incendios en Francia y España han expulsado de sus hogares y lugares de vacaciones a cerca de un tercio de millón de personas, han vaciado comunidades en el punto álgido del verano europeo y han puesto al límite a los servicios de emergencia ante desastres simultáneos.

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Adamson informó desde París.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP