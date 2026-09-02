americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Autoridades temen 10 muertos tras hundimiento de carguero turco frente a la costa de Estambul

ESTAMBUL (AP) — Un buque de carga turco con 10 tripulantes a bordo se hundió el miércoles tras una colisión con un petrolero frente a Istanbul, informaron las autoridades turcas.

ARCHIVO - Varias personas sentadas frente a buques mercantes anclados en el mar de Mármara a la espera de cruzar el estrecho del Bósfoto en Estambul, Turquía, el 13 de julio de 2022. (AP Foto/Khalil Hamra, archivo)
ARCHIVO - Varias personas sentadas frente a buques mercantes anclados en el mar de Mármara a la espera de cruzar el estrecho del Bósfoto en Estambul, Turquía, el 13 de julio de 2022. (AP Foto/Khalil Hamra, archivo) AP

Se encontró un bote salvavidas y otros restos pertenecientes al Tugberk Imamoglu, pero no había rastro de la tripulación, indicó la Dirección General de Asuntos Marítimos en un comunicado.

“Hay 10 marinos a bordo, incluido el capitán", manifestó el ministro de Transporte, Abdulkadir Uraloglu. "Todos son turcos. Podemos decir que el hundimiento ocurrió rápidamente, en 11 minutos. No se ha encontrado a nadie con vida”.

Dos helicópteros y 12 embarcaciones de búsqueda y rescate estaban rastreando la zona.

El buque chocó contra el petrolero Alsu, de bandera turca, en el mar de Mármara a las 3 de la mañana, explicó el comunicado. Se recibió una señal de emergencia del Tugberk Imamoglu y la primera embarcación de rescate llegó al lugar a las 4:10 de la mañana

La embarcación, que transportaba bobinas de acero, colisionó con el Alsu a unos 32 kilómetros (20 millas) al sur de Silivri, un suburbio occidental de la ciudad más grande de Turquía.

“Se cree que el buque Tugberk İmamoglu se hundió porque no respondió a ninguna llamada y los celulares del personal a bordo no obtuvieron respuesta", explicó la agencia marítima.

El buque de carga, de 90 metros (295 pies) de eslora, iba del puerto mediterráneo turco de Iskenderun hacia Eregli, en el mar Negro. El Alsu, de 91 metros (298 pies), es un petrolero o buque cisterna para productos químicos, que navegaba desde Kocaeli, al este de Estambul, a Aliaga, en la costa del Egeo, según la web Marine Traffic.

El operativo de rescate se produce mientras efectivos navales turcos colaboran en la búsqueda de un ferry de pasajeros que se hundió frente a la costa de Chipre el domingo. Ocho personas murieron en el naufragio del Filo Jet y 20 más siguen desaparecidas.

Los estrechos turcos —el del Bósforo y el de los Dardanelos, en los extremos del mar de Mármara— se encuentran entre las rutas marítimas más transitadas del mundo, con cientos de miles de embarcaciones que cruzan cada año entre los mares Mediterráneo y Negro.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El rey Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, monarca del reino de Tooro, durante la celebración de su 18vo cumpleaños en Fort Portal, Uganda, el sábado 17 de abril de 2010, momento en que asumió plenamente sus funciones. (Foto AP/Marc Hofer, archivo)

Muere a los 34 años Oyo Nyimba, el "rey niño" tribal de Uganda

En esta imagen, proporcionada por el Servicio Ucraniano de Emergencias, bomberos intentan sofocar las llamas en unos autos tras un ataque con drones rusos en la región de Kiev, Ucrania el 28 de agosto de 2026. (Servicio Ucraniano de Emergencias vía AP)

Drones rusos alcanzan viviendas y almacenes en la región de Kiev por 2do día

Destacados del día

¡RUSIA LE DICE NO A CUBA! Moscú frena su solicitud para convertirse en miembro pleno de los BRICS

¡RUSIA LE DICE NO A CUBA! Moscú frena su solicitud para convertirse en miembro pleno de los BRICS

Cubano iba a volar de Miami a Cuba y dijo que llevaba una bomba: terminó arrestado y perdió el vuelo

Cubano iba a volar de Miami a Cuba y dijo que llevaba una bomba: terminó arrestado y perdió el vuelo

VIDEO: Joven cubana con esquizofrenia permanece tras rejas en su casa en Holguín mientras su familia pide ayuda

VIDEO: Joven cubana con esquizofrenia permanece tras rejas en su casa en Holguín mientras su familia pide ayuda

Bank of America confirma muerte de ejecutiva apuñalada al azar en Times Square: tenía 32 años

Bank of America confirma muerte de ejecutiva apuñalada al azar en Times Square: tenía 32 años

EEUU mueve dos buques de combate a la Base Naval de Guantánamo en medio de crecientes tensiones con Cuba

EEUU mueve dos buques de combate a la Base Naval de Guantánamo en medio de crecientes tensiones con Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter