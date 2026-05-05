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Autoridades de Sudán acusan a Etiopía y a Emiratos de ataques con drones y retiran a embajador

EL CAIRO (AP) — El gobierno sudanés acusó a Etiopía de ser responsable de recientes ataques con drones contra varios objetivos, incluido el aeropuerto de Jartum, y retiró a su embajador el martes.

Un portavoz militar en Sudán afirmó que el gobierno tiene pruebas de que cuatro ataques con drones ocurridos desde el 1 de marzo procedieron del aeropuerto de Bahir Dar, en Etiopía. También acusó a Emiratos Árabes Unidos de suministrar los drones.

El ejército sudanés está en guerra con las Fuerzas de Apoyo Rápido, un grupo paramilitar, desde abril de 2023, cuando las FAR irrumpieron en la capital. Los combates han evolucionado para incorporar un mayor uso de guerra con drones, concentrada en los estados de Kordofán y Nilo Azul.

Sudán acusa desde hace mucho tiempo a Emiratos Árabes Unidos de apoyar a las FAR, y expertos de la ONU y grupos de derechos humanos también lo han acusado de proporcionar armas al grupo. Emiratos ha rechazado la acusación.

El ataque más reciente golpeó el lunes el aeropuerto de la capital sudanesa, Jartum. Los ataques anteriores se dirigieron contra los estados sudaneses de Kordofán, Nilo Azul y Nilo Blanco.

El portavoz del ejército, el general de brigada Asim Awad Abdelwahab, declaró en una conferencia de prensa el martes que el gobierno había analizado datos y pruebas de un dron que ingresó en el espacio aéreo sudanés con rumbo a El-Obeid, en el estado de Kordofán, el 17 de marzo, y determinó que el dispositivo procedía de Emiratos Árabes Unidos y despegó desde Etiopía.

“No queremos iniciar una agresión contra ningún país, pero quien nos ataque recibirá una respuesta”, advirtió en la conferencia conjunta el ministro sudanés de Exteriores, Mohi al-Din Salem.

La reapertura gradual del aeropuerto el año pasado marcó un paso clave en los esfuerzos por restablecer la vida normal en Jartum. Ministerios y millones de personas comenzaron a regresar a la capital y a los estados circundantes. La agencia de migración de la ONU indicó que alrededor de 4 millones de personas han regresado a Sudán.

Los ataques con drones han ocurrido con frecuencia durante la guerra, pero Jartum estaba considerada en gran medida segura hasta que una serie de ataques quebró la sensación de calma en la capital y en el centro de Sudán.

Un ataque con dron el sábado en Omdurmán, la ciudad hermana de la capital, mató a cinco personas en un autobús civil, y otro ataque el domingo en el estado de Al Jazirah, en el centro de Sudán, mató a familiares de Abu Agla Kaikal, un comandante de las Fuerzas del Escudo de Sudán, un grupo aliado del ejército sudanés, que desertó de las FAR al inicio de la guerra.

Al menos 59.000 personas han muerto en esta guerra, según Armed Conflict Location & Event Data, un organismo independiente de monitoreo de conflictos. Sin embargo, grupos de ayuda sostienen que la cifra real podría ser mucho mayor, ya que el acceso a las zonas de combate en todo el vasto país sigue siendo limitado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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