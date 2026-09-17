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Autoridades prohíben a hinchas del PSG viajar a Marsella para el clásico del domingo

PARÍS (AP) — Los hinchas del Paris Saint-Germain tienen prohibido viajar a Marsella debido al riesgo de enfrentamientos violentos entre seguidores con motivo del partido más trascendental del fútbol francés el domingo, informaron las autoridades locales.

ARCHIVO - Hinchas del Paris Saint-Germain previo al partido contra el Olympique de Marsella, el domingo 24 de septiembre de 2023, en París. (AP Foto/Aurelien Morissard)
ARCHIVO - Hinchas del Paris Saint-Germain previo al partido contra el Olympique de Marsella, el domingo 24 de septiembre de 2023, en París. (AP Foto/Aurelien Morissard) AP

Los “ultra” más radicales del Paris Saint-Germain señalaron que han iniciado una acción legal para impugnar la decisión antes del partido de la Ligue 1 en el estadio Velódrome.

“Estamos pidiendo a nuestro abogado que presente un procedimiento de urgencia ante el Consejo de Estado con el fin de impugnar la próxima prohibición ministerial”, dijo el Collectif Ultras Paris. "Desde 2015, seis prefectos se han sucedido, sin que jamás se haya establecido con nosotros un diálogo real. Once años de prohibiciones repetidas no pueden sustituir al diálogo”.

En Francia, a los aficionados visitantes se les prohíbe con regularidad asistir a partidos de alto riesgo, y es poco probable que la acción legal de los seguidores del PSG prospere.

Para justificar la prohibición de viajar, el Ministerio del Interior de Francia insistió en que las relaciones entre los aficionados del Marsella y del PSG han sido hostiles durante muchos años. Recordó incidentes ocurridos en París en febrero de 2018, durante el partido más reciente al que asistieron seguidores de ambos equipos, cuando ocho agentes del orden resultaron heridos.

El partido entre el PSG y el Marsella se conoce como “Le Classique”. El enfrentamiento se popularizó durante la década de 1990, cuando la llegada de jugadores destacados a ambos clubes avivó la rivalidad. El Marsella, el primer equipo francés en ganar la Liga de Campeones en 1993, se ha quedado muy atrás desde que el PSG fue adquirido por inversores cataríes en 2011, pero el encuentro sigue despertando pasión.

El vigente campeón PSG está dos puntos por encima del Marsella, que ha tenido dificultades tras no poder fichar a ningún jugador durante el verano debido a limitaciones financieras.

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