Autoridades identifican al policía que mató a tiros a un hombre negro en bici en Madison, Wisconsin

Lilly Nimmer y Reba Bergmann sostienen un cartel en protesta por el tiroteo policial de Corey Ruiz frente al Capitolio estatal de Wisconsin, el 25 de julio de 2026, en Madison, (Foto AP/Scott Bauer) AP

Kiel Baitinger-Peterson, un policía blanco con casi 11 años de experiencia en las fuerzas del orden, efectuó los disparos que mataron a Corey Ruiz el 22 de julio, informó en un comunicado la División de Investigación Criminal del Departamento de Justicia de Wisconsin. Él fue uno de los cuatro agentes que rodearon a Ruiz, quien iba en bicicleta, en respuesta a llamadas sobre alguien que estaba revisando autos estacionados y un presunto intento de robo, indicó la policía.

El tiroteo provocó varios días de protestas y llamados de la comunidad negra para que Madison aborde los problemas de justicia racial.

Baitinger-Peterson no respondió a un correo electrónico en el que se le solicitaban comentarios.

Jim Palmer, director general de la Asociación Profesional de Policía de Wisconsin, el sindicato policial más grande del estado y que representa a los agentes de Madison, respondió en nombre de Baitinger-Peterson.

“Estoy profundamente preocupado por su seguridad y privacidad, la de su familia y los demás agentes involucrados”, dijo Palmer.

Indicó que esas preocupaciones se están tomando en serio y que hay “precauciones apropiadas” en vigor.

Palmer instó “a todos a permitir que la investigación siga su curso y a abstenerse de prejuzgar a los agentes o de ponerlos a ellos y a sus familias en un riesgo aún mayor”.

Baitinger-Peterson y los otros tres agentes que interactuaron con Ruiz ese día fueron puestos en licencia administrativa con goce de sueldo mientras el estado investiga el tiroteo.

No hay un cronograma sobre cuándo concluirá la investigación del Departamento de Justicia estatal. El fiscal de distrito del condado Dane, Ismael Ozanne, revisará las conclusiones antes de decidir si presenta cargos contra Baitinger-Peterson.

El abogado de derechos civiles Ben Crump, quien representa a la familia de Ruiz, ha pedido que se presenten cargos contra el agente.

Aunque transeúntes grabaron el enfrentamiento en video, no hay imágenes de cámaras corporales porque los oficiales de Madison no las usan.

El Departamento de Justicia estatal indicó que dos agentes intentaron usar una pistola Taser contra Ruiz, pero no tuvieron éxito. Señaló que Ruiz “blandió un cuchillo e hirió” a Baitinger-Peterson. Las autoridades no han divulgado la magnitud de las lesiones del agente. Sí difundieron la imagen de un cuchillo recuperado en el lugar.

Las protestas por el tiroteo llevaron a que varios eventos comunitarios cercanos fueran cancelados o pospuestos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP