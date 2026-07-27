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Autoridades de Guatemala buscan replantear medidas de seguridad tras fin de semana violento

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El Ministerio de Gobernación de Guatemala anunció el lunes que replanteará sus acciones para enfrentar la violencia luego de un fin de semana en el que se registraron más de 20 personas fallecidas, seis de ellas en un ataque a una vivienda en una zona de la periferia de la capital del país centroamericano.

Tras señalar que “hemos tenido un fin de semana muy violento”, el ministro de Gobernación, Marco Villeda, dijo que su cartera replanteará la estrategia de seguridad y la coordinación con el Ministerio de Defensa respecto a los operativos conjuntos con el fin de focalizarlos en áreas que más lo requieran.

Dijo que presentará una propuesta de ley al Congreso de la República para analizar reformas al Código Procesal Penal para pedir que los jueces no puedan otorgar medidas sustitutivas a prisión a las personas que son detenidas portando armas de fuego sin licencia ni registro.

“Una persona que anda con un arma de fuego sin licencia de portación no puede andar haciendo absolutamente nada bueno, tampoco podemos considerar que es una conducta defensiva, la personas que quiere defenderse de una actividad ilícita tiene que tener su arma registrada”, señaló Villeda.

Uno de los hechos más impactantes ocurrió el sábado en la noche en la colonia Boca del Monte, en la periferia de la Ciudad de Guatemala, cuando desconocidos ingresaron a una residencia donde se celebraba una fiesta y dispararon, matando al menos a seis personas en el lugar. Entre los fallecidos figuran María Eugenia Reyes Morales, una creadora de contenido en Tik Tok, así como su esposo y un hijo.

Villeda dijo que investigan si se trata de un presunto caso de extorsión o la disputa de territorio entre pandillas para la distribución de narcomenudeo.

El sábado también se registró un ataque en otra vivienda en el municipio de San Benito, en el departamento de Petén, al norte del país y fronterizo con México, que dejó cuatro muertos. El ministro Villeda dijo que una de las hipótesis es que en el lugar existe una situación de limpieza social y que se investigan los hechos.

Mencionó que los hechos de violencia dentro de hogares han aumentado y que la policía tiene impedimento para ingresar a una propiedad particular antes de que suceda cualquier suceso.

Refirió a su vez que en lo que va del año se han detenido y enviado a prisión a varios homicidas y que se mantiene en aumento el número de personas que detenidas para ser extraditadas por temas de narcotráfico.

Explicó que el costo de combatir la violencia también les ha golpeado a lo interno asegurando que en lo que va del 2026 ya 20 agentes policiales asesinados en el cumplimiento de su deber, el último murió la noche del domingo cuando atendía una llamada de auxilio.

FUENTE: AP

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