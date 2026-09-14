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Autoridades colombianas ubican sitio donde cayó una avioneta con cinco personas a bordo

BOGOTÁ (AP) — Las autoridades colombianas lograron ubicar el lunes por vía aérea a una avioneta con cinco personas a bordo que se reportó como desaparecida en la mañana del domingo.

La Aeronáutica Civil indicó en un comunicado que, tras la localización, los equipos de rescate evalúan la “ruta de inserción más segura de los rescatistas con el objetivo prioritario de verificar el estado de los ocupantes” e iniciar las labores de salvamento.

La avioneta tipo Cessna T206, de matrícula HK4985, había despegado el domingo en la mañana del aeropuerto de Condoto, en el departamento de Chocó, ubicado en el noroeste del país, y se dirigía a Guaymaral, al norte de Bogotá.

La última comunicación con la avioneta se registró a las 9.23 hora local (14:23 GMT) del domingo y luego se activó “la radiobaliza de emergencia en la zona de Cerro Tatamá” en el centro occidente de Colombia, agregó la Aeronáutica.

La búsqueda se realizó con aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, incluido un helicóptero militar Black Hawk que localizó indicios correspondientes a la avioneta en inmediaciones del Parque Nacional Natural Tatamá, ubicado en la cordillera occidental de Colombia.

La Aeronáutica detalló que la avioneta fue localizada “en una zona de alta montaña de difícil acceso, ubicada a aproximadamente 9.000 pies de altitud”.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana divulgó en la red social X fotografías aéreas en las que señalan lo que serían dos partes de la avioneta en medio de una zona montañosa.

FUENTE: AP

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