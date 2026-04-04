Autoridades de Afganistán reportan 77 muertos en 10 días por inundaciones y deslaves

Se han pronosticado más lluvias para los próximos días en todo Afganistán, y la autoridad advirtió a la población que se mantenga alejada de las riberas de los ríos y de las zonas propensas a inundaciones.

En lo que va de año, decenas de personas han muerto debido al clima extremo en Afganistán, un país empobrecido que es altamente vulnerable a los fenómenos meteorológicos extremos. A principios de este año, las fuertes nevadas y las inundaciones repentinas dejaron decenas de muertos en todo el país.

El saldo reciente incluye 26 personas fallecidas en las últimas 48 horas, indicó la autoridad de desastres. En total, 793 viviendas han quedado completamente destruidas y otras 2.673 han resultado dañadas, y las inundaciones y los deslizamientos han destruido 337 kilómetros (unos 210 millas) de carreteras, añadió.

También han resultado dañados negocios, tierras agrícolas, pozos de agua y canales de riego, y en conjunto más de 5.800 familias se han visto afectadas, señaló la autoridad.

Varias autopistas que conectan la capital del país con las provincias también han sido dañadas por inundaciones y deslizamientos, lo que ha obligado a los viajeros a tomar rutas largas y sinuosas para llegar a Kabul, manifestó el sábado Ashraf Haqshinas, portavoz del Ministerio de Obras Públicas.

Entre ellas está la autopista Kabul-Jalalabad, que es la principal vía que enlaza la capital con la frontera con Pakistán y las provincias del este de Afganistán. Un deslizamiento de tierra y desprendimientos de rocas, además de inundaciones, cerraron la autopista el jueves por la mañana, y Haqshinas indicó que los equipos trabajaban para reabrir la carretera.

El Ministerio de Obras Públicas advirtió a los viajeros que tengan precaución al utilizar las carreteras en las zonas afectadas.

Las inundaciones también han cerrado el camino de Salang, un paso de alta montaña en la cordillera del Hindu Kush que conecta Kabul con el norte del país, incluidas las principales ciudades de Kunduz y Mazar-e-Sharif.

La nieve y las fuertes lluvias a menudo desencadenan inundaciones repentinas que matan a decenas, o incluso a cientos, de personas de una sola vez en Afganistán. En 2024, más de 300 personas murieron en inundaciones repentinas de primavera.

___

Elena Becatoros colaboró a este despacho desde Kabul, Afganistán. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP