Autobús choca con furgoneta en Pakistán, dejando al menos 12 muertos

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El accidente ocurrió en Lasbela, un distrito de la provincia de Baluchistán, indicó el funcionario de rescate Mohamad Hakim.

Entre los fallecidos y los heridos había mujeres y niños, señalaron médicos de un hospital local.

El autobús viajaba de Lasbela a Karachi, la capital de la provincia sureña de Sindh.

Los accidentes viales son comunes en Pakistán, donde las malas condiciones de las carreteras, la aplicación insuficiente de las leyes de tránsito y las prácticas de conducción inseguras contribuyen a choques frecuentes.

Un autobús se precipitó desde una autopista hacia un barranco rocoso en Baluchistán en julio, lo que causó la muerte de 40 personas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP