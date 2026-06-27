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Austria y Argelia empatan 3-3 y ambos avanzan a 16vos de final del Mundial; Irán, eliminado

KANSAS CITY (AP) — Austria y Argelia firmaron el sábado un vibrante empate 3-3 que benefició a ambos en el cierre de la fase de grupos d el Mundial. El resultado selló el boleto de los dos equipos a la ronda de eliminación directa y dejó a Irán fuera del torneo.

El portero austriaco Alexander Schlager (1) intenta atajar un disparo durante el partido por el Grupo J del Mundial ante Argelia, el sábado 27 de junio de 2026, en Kansas City. (AP Foto/Charlie Riedel)
El portero austriaco Alexander Schlager (1) intenta atajar un disparo durante el partido por el Grupo J del Mundial ante Argelia, el sábado 27 de junio de 2026, en Kansas City. (AP Foto/Charlie Riedel) AP

El encuentro estaba igualado 2-2 en la recta final y Argelia parecía conforme con el resultado, pero el capitán Riyad Mahrez marcó su segundo tanto del partido cuando quedaba aproximadamente un minuto en el tiempo añadido. Ese marcador puso a Austria al borde de la eliminación, pero entonces Sasa Kalajdzic igualó nuevamente la pizarra instantes después con un remate de cabeza que rescató las esperanzas mundialistas de Das Team.

Marko Arnautovic y Marcel Sabitzer también gritaron goles por Austria, que terminó en el segundo lugar del Grupo J, detrás de Argentina, para clasificarse a la ronda de eliminación directa por primera vez desde 1982. Su premio es un duelo con el campeón europeo España el próximo jueves en Los Ángeles.

Rafik Belghali también anotó por Les Fennecs, que se convirtieron en el noveno de 10 equipos de África en avanzar a la siguiente fase. Terminaron en tercer lugar de su llave y se medirán en dieciseisavos de final a Suiza el próximo jueves en Vancouver.

Irán habría avanzado como uno de los ocho mejores terceros lugares con un triunfo ya fuera de Austria o Argelia.

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El Mundial en AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

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