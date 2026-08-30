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Austin Wells pega 2 jonrones en una octava de 9 carreras y Yankees aplastan por 16-1 a Medias Rojas

NUEVA YORK (AP) — Austin Wells conectó dos jonrones en una octava entrada de nueve carreras, el boricua Heliot Ramos pegó un cuadrangular de tres anotaciones en la quinta y los Yankees de Nueva York ganaron el domingo por 16-1 para ampliar su ventaja en la carrera por el comodín de la Liga Americana y asegurar la serie de la temporada contra los Medias Rojas de Boston.

El panameño de los Yankees de Nueva York José Caballero corre las bases tras conectar un jonrón de tres carreras en la octava entrada ante los Medias Rojas de Boston el domingo 30 de agosto del 2026. (AP Foto/Corey Sipkin)
El panameño de los Yankees de Nueva York José Caballero corre las bases tras conectar un jonrón de tres carreras en la octava entrada ante los Medias Rojas de Boston el domingo 30 de agosto del 2026. (AP Foto/Corey Sipkin) AP

Wells abrió la octava con un jonrón ante el puertorriqueño Jovani Moran y luego volvió a conectar, esta vez contra una slider de 49,8 mph del jugador de cuadro venezolano Andruw Monasterio, para un batazo de tres carreras.

Paul Goldschmidt también se voló la barda después de iniciar el quinto episodio de cinco carreras de Nueva York con un sencillo de dos anotaciones ante el venezolano Ranger Suárez (5-4). El panameño José Caballero fue titular en el campocorto en lugar del novato George Lombard Jr. (molestias en la rodilla derecha) y disparó un batazo de tres carreras ante una slider de 49 mph de Monasterio.

Ramos conectó su primer jonrón desde que fue adquirido proveniente de San Francisco en la fecha límite de cambios del 3 de agosto. Fue el primer jonrón del jardinero desde el 20 de julio y además tuvo su primer juego de múltiples imparables con los Yankees.

Ramos llegó al domingo con marca de 7 de 59 en sus primeros 20 juegos con los Yankees. Su hit más importante desde que fue adquirido ayudó a que los Yankees (78-59) se colocaran cuatro juegos por delante de los Medias Rojas (74-63) para ganar 7 de 13 enfrentamientos para asegurar el desempate directo si ambos equipos terminan con el mismo récord.

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FUENTE: AP

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