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Austin Reaves y Walker Kessler guían a Lakers a triunfo ante Clippers por 125-117

LOS ÁNGELES (AP) — Austin Reaves anotó 28 puntos y repartió nueve asistencias, Walker Kessler añadió 22 unidades y seis tapas, y los Lakers de Los Ángeles vencieron el viernes 125-117 a los Clippers de la misma ciudad.

Walker Kessler, pívot de los Lakers de Los Ángeles, disputa un balón con Kris Dunn, de los Clippers de la misma ciudad, el viernes 23 de octubre de 2026 (AP Foto/Mark J. Terrill)
Walker Kessler, pívot de los Lakers de Los Ángeles, disputa un balón con Kris Dunn, de los Clippers de la misma ciudad, el viernes 23 de octubre de 2026 (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

Luka Doncic sumó 23 puntos y cometió 11 pérdidas de balón, la mayor cifra de su carrera, en una mala noche para el líder anotador de la NBA de la temporada pasada. Aun así, los Lakers lograron su segundo triunfo en dos partidos de la naciente campaña.

La ventaja saludable de los Lakers en la segunda mitad se redujo a seis puntos en el tramo final, pero Reaves y Kessler hicieron jugadas importantes para asegurar la novena victoria de los Lakers en los últimos 13 enfrentamientos ante sus rivales de la misma ciudad.

Brook López, su pívot suplente de 38 años, anotó 15 de sus 22 puntos en la primera mitad para los Clippers, que no pudieron sobreponerse a 26 pérdidas de balón.

Rui Hachimura terminó con 16 puntos y seis rebotes en su primer viaje de regreso por la autopista I-110 para enfrentar a los Lakers, su equipo durante las 3 1/2 temporadas anteriores.

Kessler ha comenzado su primera temporada con los Lakers anotando al menos 20 puntos en partidos consecutivos por primera vez en sus cinco campañas en la NBA.

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