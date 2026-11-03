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Aumentan las ventas de Taco Bell tras verse afectadas por ciclospora

Las ventas de Taco Bell en Estados Unidos vuelven a subir después de verse afectadas por un brote de ciclospora durante el verano.

Un restaurante Taco Bell en Miami el 19 de abril del 2019. (AP foto/Wilfredo Lee)
Un restaurante Taco Bell en Miami el 19 de abril del 2019. (AP foto/Wilfredo Lee) AP

Las ventas en tiendas comparables de Taco Bell —o las ventas en locales abiertos desde hace al menos un año— han estado superando a la industria de comida rápida en Estados Unidos desde finales de septiembre, según Yum Brands, propietaria de la cadena.

“Estamos realmente satisfechos con la rápida recuperación”, proclamó el director ejecutivo, Chris Turner, los inversionistas durante una conferencia telefónica el martes.

A mediados de julio, funcionarios federales de salud identificaron la lechuga procedente de México y servida en locales de Taco Bell en cinco estados de Estados Unidos como la fuente de un brote generalizado del parásito ciclospora, que causa diarrea. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) advirtieron a los consumidores que no comieran lechuga iceberg de restaurantes Taco Bell en Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental.

Yum Brands tiene su sede en Louisville, Kentucky.

Taylor Farms retiró del mercado lechuga iceberg del centro de México. Los CDC, que registraron dos muertes y 12.883 casos relacionados en todo Estados Unidos, declararon concluido el brote el 11 de septiembre.

Las ventas en tiendas comparables de Taco Bell en Estados Unidos cayeron un 4% en el periodo de julio a septiembre en comparación con el año anterior, mientras que las ventas internacionales subieron un 5%.

Turner señaló que las ofertas semanales en la aplicación para los miembros del programa de lealtad de Taco Bell ayudaron a recuperar a los usuarios. El menú de ofertas de la cadena también ayudó, agregó, con los precios de la gasolina en Estados Unidos todavía promediando más de 4 dólares por galón debido al conflicto con Irán.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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