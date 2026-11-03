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Aumentan contrataciones en EEUU a pesar de pesimismo en torno a la economía

WASHINGTON (AP) — Los empleadores en Estados Unidos incrementaron sus ofertas de empleo en septiembre en un posible indicio de que el crecimiento económico está estimulando las contrataciones. Sin embargo, los votantes se dirigen a las urnas el martes con un ánimo mayormente sombrío ante una economía afectada por precios altos.

Un negocio busca personal en Wheeling, Illinois, el 14 de octubre del 2026. (AP foto/Nam Y. Huh)
Un negocio busca personal en Wheeling, Illinois, el 14 de octubre del 2026. (AP foto/Nam Y. Huh) AP

Las vacantes de empleo en Estados Unidos subieron a 7,5 millones desde una cifra revisada de 7,19 millones en agosto, informó el Departamento de Trabajo el martes. Es la mayor cantidad de vacantes desde mayo y un aumento frente a un mínimo reciente de 6,9 millones en marzo.

Una encuesta del departamento sobre vacantes y rotación laboral también mostró que la contratación bruta —las incorporaciones antes de restar a quienes renunciaron o perdieron su empleo— aumentó y los despidos disminuyeron en septiembre.

Los incrementos son una señal alentadora de que la contratación podría mejorar, pero la tendencia tendría que continuar durante varios meses para sugerir una mejora real. La contratación ha sido lenta durante casi tres años, aunque los despidos también se han mantenido en niveles históricamente bajos.

La situación laboral estadounidense ahora es una en que quienes tienen empleo disfrutan de una relativa seguridad laboral, pero para los que buscan empleo la búsqueda es difícil.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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