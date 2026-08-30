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Aubameyang anota por 3er partido seguido con el Deportivo al inicio de La Liga

LA CORUÑA, España (AP) — El delantero del Deportivo La Coruña Pierre-Emerick Aubameyang anotó por tercer partido consecutivo al inicio de la temporada de La Liga española.

Pierre-Emerick Aubameyang de Arsenal previo al partido contra Southampton en la Liga Premier, el 16 de diciembre de 2020, en Londres. (Peter Cziborra/Pool vía AP)
Pierre-Emerick Aubameyang de Arsenal previo al partido contra Southampton en la Liga Premier, el 16 de diciembre de 2020, en Londres. (Peter Cziborra/Pool vía AP) AP

El atacante gabonés, que se incorporó al Deportivo procedente del Olympique Marsella durante el receso de temporada, volvió a marcar el domingo para darle al equipo recién ascendido una ventaja de 2-0 sobre Valencia.

Aubameyang culminó un contragolpe resistiendo la marca de dos defensores, eludiendo a uno y luego picando el balón por encima del portero.

El partido terminó 3-1 y fue la primera victoria del Deportivo desde su regreso a la división de honor. Aubameyang, de 37 años, había marcado previamente en los empates 1-1 contra Elche y Málaga en La Liga.

Antes de volver a incorporarse al Marsella para una segunda etapa procedente del club saudí Al Qadsiah en 2025, Aubameyang jugó en Chelsea, Barcelona y Arsenal tras su irrupción en Borussia Dortmund.

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FUENTE: AP

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