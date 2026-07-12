Atropello múltiple en una feria en Chile deja 6 muertos; hay un detenido

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El hombre, único detenido por el hecho, dio negativo su prueba de alcoholemia, confirmó el subsecretario de Interior Máximo Pavez, y todavía se desconocen las causas del siniestro, aunque testigos afirmaron a medios locales que el conductor habría perdido el control del auto tras una colisión.

En un comunicado, la Armada de Chile informó que el integrante de la institución “se encontraba fuera de servicio y conducía un vehículo particular”.

El presidente José Antonio Kast escribió en su cuenta de X que “la tragedia ocurrida en Viña del Mar enluta a todo un país”, y confirmó que “todas las instituciones del Estado están trabajando para atender a los afectados y establecer con total claridad las responsabilidades de este doloroso hecho”.

Autoridades del hospital Gustavo Fricke comunicaron el ingreso de cinco heridos -entre ellos dos bebés- sin riesgo vital, pero con diversos traumatismos. Personal de policía, bomberos y paramédicos atendieron a numerosas personas en el lugar. Otros dos afectados fueron dados de alta.

“Hasta este momento de la evaluación están estables, fuera de riesgo vital, pero por supuesto pendientes por completar todos los estudios que corresponde hacer en estos casos”, informó la subdirectora del centro asistencial Denise Cataldo.

La feria de Caupolicán se realiza jueves y domingos en el sector alto de Viña del Mar y la conforman más de mil puestos a los que se le suman vendedores informales alrededor del predio, por lo que es visitado por gran cantidad de personas.

FUENTE: AP