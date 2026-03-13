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Atléticos logran 3 jonrones ante 3 lanzamientos seguidos en duelo de Liga del Cactus ante Padres

MESA, Arizona, EE.UU. (AP) — Henry Bolte, Breyson Guedez y Nick Kurtz conectaron jonrones en lanzamientos consecutivos de Michael King de San Diego, en el juego de la Liga del Cactus disputado el viernes entre los Atléticos y los Padres.

Bolte conectó un batazo de tres carreras, al enviar la pelota a 401 pies por el jardín derecho con cuenta de 0-1 ante King en la cuarta entrada. El venezolano Guedez le siguió al disparar un jonrón de 450 pies hacia el jardín derecho en el primer lanzamiento que vio de King.

El siguiente lanzamiento que hizo King terminó en un batazo que Kurtz envió apenas por encima de la barda del jardín izquierdo.

Los Padres finalmente ganaron el juego por 13-9.

Kurtz intenta dar continuidad a una sobresaliente temporada 2025, en la que obtuvo los honores de novato del año de la Liga Americana y bateó para .290, con un porcentaje de embasado de .383, 36 jonrones y 86 carreras impulsadas en 117 juegos.

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AP MLB: https://apnews.com/hub/mlb

FUENTE: AP

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