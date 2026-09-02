Ataques rusos hieren a 8 civiles ucranianos; Moscú y Kiev amenazan con recrudecer la guerra

En esta imagen, distribuida por el Servicio de Emergencias de Ucrania, bomberos sofocan un incendio en un edificio residencial tras un ataque con drones en Odesa, Ucrania, el 2 de septiembre de 2026. (Servicio de Emergencias de Ucrania vía AP) AP

La guerra aérea entre Rusia y Ucrania se ha intensificado a medida que el conflicto se adentra en su quinto año tras la invasión del país vecino ordenada por el Kremlin. La línea del frente en el este y el sur de Ucrania sigue en gran medida estancada, y los esfuerzos de Estados Unidos por negociar un acuerdo de paz aún no han forjado una vía hacia la paz.

El martes por la noche, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, intercambiaron amenazas sobre cuáles podrían ser sus próximos pasos.

Zelenskyy advirtió a las aerolíneas extranjeras que los cielos de Rusia no son seguros para volar debido a los ataques ucranianos con drones de largo alcance, y afirmó que “el espacio aéreo ruso se cerrará de facto”. La presión militar busca obligar al Kremlin a aceptar negociaciones de paz, añadió.

Putin acusó a su homólogo de “terrorismo de Estado” y declaró que “No negociamos con terroristas”.

En una conferencia de prensa nocturna en un aparte de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Kirguistán, Putin también abordó los reportes de que el ejército ucraniano había utilizado drones de fabricación británica para atacar objetivos dentro de Rusia.

Preguntado por si Rusia atacaría instalaciones militares británicas si el gobierno de Reino Unido continúa proporcionando armamento a Ucrania, Putin no descartó esa posibilidad. Con una leve sonrisa, comentó a los periodistas que eso era “un secreto militar”.

China y Corea del Norte, por su parte, han brindado apoyo militar a Rusia, al igual que Irán en años anteriores.

Los comentarios de los mandatarios se produjeron mientras funcionarios europeos sopesan su respuesta al último episodio de lo que, según dicen, es la campaña de sabotaje y desestabilización continental de Moscú destinada a debilitar el apoyo a Ucrania. El martes, Alemania atribuyó a Rusia un intento de ataque el mes pasado en el aeropuerto de Leipzig/Halle con un dron cargado con explosivos.

Ataque ruso en Odesa destruye varios pisos de edificio residencial

Rusia disparó 174 drones de ataque —de los cuales alrededor de la mitad eran a reacción, que son difíciles de detener y son cada vez más utilizados por Moscú—, dos misiles balísticos y dos lanzados desde aviones contra Ucrania durante la noche, según la fuerza aérea ucraniana.

Funcionarios de la región de Odesa, en el sur de Ucrania, reportaron que la ofensiva dañó un edificio residencial de 24 pisos, destruyó apartamentos en varios niveles e hirió a ocho personas, incluyendo un menor.

También se registraron daños en edificios de oficinas en Odesa y en dos instalaciones educativas, explicó Serhii Lysak, jefe de la administración militar de la ciudad.

El bombardeo también provocó un corte de electricidad que detuvo el transporte público eléctrico, según el ayuntamiento.

Un hombre y una mujer sufrieron lesiones por metralla en ataques matinales en la región de Kiev, de acuerdo con Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar regional.

Fue el séptimo día consecutivo de ataques sobre Kiev, aunque no fueron tan intensos como en días anteriores.

La andanada provocó un incendio en un almacén, señalaron las autoridades. Las fuerzas rusas han atacado instalaciones civiles en lo que, según funcionarios ucranianos, es un esfuerzo por alterar la vida cotidiana y minar la moral de la población.

Además, se desató un incendio en una instalación educativa y una consulta médica sufrió desperfectos, apuntó la administración militar de la ciudad de Kiev.

Rusia reporta 2 fallecidos y 16 heridos por drones ucranianos

Durante la noche, las defensas antiaéreas rusas destruyeron 130 aviones no tripulados ucranianos sobre 11 regiones, además de la península ucraniana de Crimea, anexada ilegalmente, y el mar Negro, informó el Ministerio de Defensa de Rusia el miércoles.

La ofensiva se cobró la vida de dos personas en la región fronteriza rusa de Bélgorod e hirió a otras 16, dijo el gobernador interino Alexander Shuvayev. Las fuerzas ucranianas atacaron la región 140 veces en 24 horas, agregó.

Los drones ucranianos de largo alcance, desarrollados en el país, han golpeado repetidamente el sector petrolero ruso con la esperanza de alterar la economía, y los almacenes de minoristas online, para que la población rusa sienta los efectos de la guerra.

Rusia no avanza en el frente, dicen analistas

El esfuerzo del ejército ruso por internarse en suelo ucraniano ha perdido impulso, según analistas y funcionarios occidentales.

En agosto, los avances rusos fueron “una fracción” de las ganancias de Moscú durante el mismo mes del año pasado, indicó el martes por la noche el Instituto para el Estudio de la Guerra.

La ofensiva rusa de primavera-verano no ha logrado romper las defensas ucranianas en el frente, apuntó el centro de estudios con sede en Washington.

“Las ganancias rusas siguen siendo lentas y limitadas”, afirmó.

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Hatton informó desde Lisboa, Portugal.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP