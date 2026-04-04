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Ataque de Tigres explota con 4 jonrones en triunfo 11-6 sobre Cardenales

DETROIT (AP) — Kerry Carpenter, Zach McKinstry y Matt Vierling conectaron jonrones de dos carreras e impulsaron tres anotaciones cada uno, y los Tigres de Detroit se abrieron paso hacia una victoria el sábado 11-6 sobre los Cardenales de San Luis, en un juego acortado por la lluvia.

Zach McKinstry de los Tigres de Detroit celebra su jonrón de dos carreras con su compañero Dillon Dingler en la cuarta entrada del duelo ante Cardenales de San Luis el sábado 4 de abril del 2026. (AP Foto/Paul Sancya)
Zach McKinstry de los Tigres de Detroit celebra su jonrón de dos carreras con su compañero Dillon Dingler en la cuarta entrada del duelo ante Cardenales de San Luis el sábado 4 de abril del 2026. (AP Foto/Paul Sancya) AP

El juego se dio por terminado después de 8 1/3 entradas, tras una demora de 40 minutos por lluvia.

Gleyber Torres añadió un jonrón solitario para los Tigres, que habían conectado apenas dos cuadrangulares en sus primeros siete juegos.

El juego se interrumpió con un out en la novena entrada debido al mal tiempo. Tras la demora, se determinó que el terreno no estaba en condiciones para seguir.

Al abridor Jack Flaherty se le cargaron cinco carreras en poco más de cuatro entradas con Detroit. Permitió tres hits y cuatro bases por bolas, y golpeó a otros tres bateadores con lanzamientos.

Brant Hurter (1-0) se acreditó la victoria con una entrada de relevo sin permitir carreras.

Justin Verlander (0-1, 12.27) tenía previsto realizar el domingo su primera apertura en el Comerica Park con el uniforme de los Tigres desde el 20 de agosto de 2017, pero lo colocaron el sábado en la lista de lesionados de 15 días por inflamación en la cadera izquierda.

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