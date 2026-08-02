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Ataque suicida en un mitin en Pakistán contra el extremismo deja 14 muertos

PESHAWAR, Pakistán (AP) — Un ataque suicida en una marcha contra los extremistas en el noroeste de Pakistán el domingo mató al menos a 14 personas, incluidos policías, e hirió a más de dos docenas, informaron las autoridades.

Policías examinan el lugar tras un atentado suicida en Kabal, Pakistán, el 2 de agosto de 2026. (Foto AP/Sherin Zada)
Policías examinan el lugar tras un atentado suicida en Kabal, Pakistán, el 2 de agosto de 2026. (Foto AP/Sherin Zada) AP

El ataque ocurrió en Kabal, una localidad del valle de Swat, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, donde los manifestantes se habían reunido cerca de una comisaría, coreando consignas contra los milicianos y exigiendo paz, indicó el jefe de policía del distrito, Omar Khan.

El funcionario policial Omar Khan manifestó que murieron al menos cinco policías.

El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, condenó el ataque y emitió un comunicado en el que expresó sus condolencias a las familias de los muertos y oró por la pronta recuperación de los heridos.

El valle de Swat fue en su día un bastión de islamistas que impusieron una estricta interpretación de la sharía, o ley islámica, antes de que el ejército lanzara una gran operación en 2007 que los expulsó y restableció el control del gobierno.

Nadie se responsabilizó del atentado del domingo, pero es probable que las sospechas recaigan sobre los talibanes paquistaníes, conocidos como Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), un grupo separado, pero aliado, del talibán afgano. Muchos de sus líderes y combatientes han encontrado refugio en Afganistán desde que los talibanes regresaron al poder allí en 2021.

Pakistán acusa a Afganistán de dar cobijo a extremistas del TTP, una acusación que Kabul niega.

Pakistán ha experimentado un aumento de ataques extremistas en los últimos años, dirigidos en particular contra la policía y las fuerzas de seguridad.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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