americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Ataque israelí en Gaza mata a 4, incluidos niños, y otras noticias en Oriente Medio

Un ataque israelí mató al menos a cuatro personas en el norte de Gaza, entre ellas dos niños. Y un medio de comunicación controlado por los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, afirma que fuerzas apoyadas por Arabia Saudí han lanzado ataques aéreos contra varias zonas.

Un trabajador prepara bombonas para rellenarlas, en una estación de servicio en Mahra, Yemen, el 9 de septiembre de 2026. (AP Foto/Abdulnasser Alseddik)
Un trabajador prepara bombonas para rellenarlas, en una estación de servicio en Mahra, Yemen, el 9 de septiembre de 2026. (AP Foto/Abdulnasser Alseddik) AP

A continuación, un vistazo a las últimas noticias en Oriente Medio.

Israel lanza un nuevo ataque mortal en Gaza

Dos menores perdieron la vida junto a otras dos personas en un ataque de Israel contra la comunidad de Beit Lahiya, en el norte de Gaza, según el hospital Shifa, a donde fueron trasladados los cuerpos.

El ejército israelí no hizo comentarios sobre el ataque ocurrido a primera hora del jueves, pero un nuevo comunicado indicó que sus fuerzas atacaron el miércoles instalaciones de almacenamiento de armas de Hamás en tres zonas del sitiado enclave palestino.

En el pasado, el ejército de Israel ha señalado que realiza ataques en respuesta a amenazas contra sus fuerzas en el marco del frágil alto el fuego que está en vigor desde octubre.

Hutíes dicen que fuerzas apoyadas por Arabia Saudí vuelven a atacar

Al-Masirah TV, una televisora controlada por los rebeldes hutíes en Yemen, que cuentan con el respaldo de Irán, reportó que, en las últimas horas, fuerzas apoyadas por Arabia Saudí lanzaron 40 ataques aéreos en las provincias de Taiz, Jawf, Hodeida y Marib.

The Associated Press no pudo verificar la afirmación de los hutíes de manera independiente, ya que los combates con las fuerzas del gobierno yemení se han intensificado esta semana. Las fuerzas apoyadas por Arabia Saudí no hicieron comentarios.

Las advertencias sobre una gran escalada han ido en aumento mientras los hutíes se enfrentan a las fuerzas del gobierno yemení y atacan instalaciones petroleras y servicios públicos en la vecina Arabia Saudí.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump habla con la prensa después de que la rampa inflable de emergencia del avión presidencial antes de la llegada del mandatario a la Base Conjunta Andrews, el miércoles 9 de septiembre de 2026, en Maryland. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

Trump ve poco probable que los precios del crudo bajen antes de las elecciones legislativas

ARCHIVO - El volante argentino Enzo Fernández tras ser expulsado en la final del Mundial, el 19 de julio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. España se impuso 1-0. (AP Foto/Abbie Parr)

Manchester City ficha a Enzo Fernández e Iliman Ndiaye y supera los 600 millones de dólares este verano

Lindsay Clancy mira a su abogado, Kevin Reddington, mientras el jurado continúa deliberando en su juicio por asesinato en el Tribunal Superior en Plymouth, Massachusetts, el martes 1 de septiembre de 2026. (Greg Derr/The Patriot Ledger vía AP, Pool)

Jurado no logra decisión unánime en el caso de la madre que asesinó a sus 3 hijos en Massachusetts

Duane Davis, a la derecha, y su abogado, Michael Sanft, sentados en la sala del tribunal después de que un jurado declarara a Davis culpable de asesinato en primer grado en el juicio relacionado con la muerte del rapero Tupac Shakur, ocurrida en 1996; la imagen fue tomada en el Centro de Justicia Regional del Tribunal de Distrito del Condado de Clark, en Las Vegas, el lunes 31 de agosto de 2026. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal via AP, Pool)

Jurado declara culpable a un hombre de asesinato por la muerte de Tupac Shakur ocurrida en 1996

Destacados del día

Cinco cubanos que limpiaban aviones murieron en el trágico accidente del carguero de Amazon en Miami

Cinco cubanos que limpiaban aviones murieron en el trágico accidente del carguero de Amazon en Miami

Amigo de El Cangrejo habría recibido 30 hectáreas estatales para levantar negocio turístico de lujo

Amigo de "El Cangrejo" habría recibido 30 hectáreas estatales para levantar negocio turístico de lujo

El presidente Donald Trump habla con la prensa después de que la rampa inflable de emergencia del avión presidencial antes de la llegada del mandatario a la Base Conjunta Andrews, el miércoles 9 de septiembre de 2026, en Maryland. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

Trump ve poco probable que los precios del crudo bajen antes de las elecciones legislativas

MARCO RUBIO RESPONDE A LA HABANA: la crisis de Cuba no es por EEUU, sino por su propio régimen

MARCO RUBIO RESPONDE A LA HABANA: la crisis de Cuba no es por EEUU, sino por "su propio régimen"

NO HAGAN NEGOCIOS EN CUBA: emprendedora denuncia saqueo de su local y falta de respuesta policial

"NO HAGAN NEGOCIOS EN CUBA": emprendedora denuncia saqueo de su local y falta de respuesta policial

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter