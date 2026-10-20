Ataque de grupo afiliado al Estado Islámico en Mali deja 48 muertos

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Combatientes del Estado Islámico en la Provincia del Sahel (ISSP), atacaron desde la noche del domingo hasta la mañana del lunes, y entre las víctimas hubo niños y ancianos, manifestó Moussa Ag Acharatoumane, líder tuareg y miembro del Consejo Nacional de Transición.

Según Moussa, el grupo armado atacó a civiles, acusándolos de revelar posiciones del ISSP al ejército maliense, que estuvo lanzó un ataque con drones contra el grupo.

El ISSP opera principalmente en la región de Ménaka, en Mali, donde enfrenta una fuerte rivalidad de otro grupo miliciano, el Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), y en los países vecinos de Burkina Faso y Níger.

El ejército anunció el lunes que localizó una base importante que albergaba “a varios elementos terroristas, así como equipo militar y suministros logísticos” a 65 kilómetros (40 millas) al suroeste de la ciudad de Ménaka.

“Tras confirmar la información de inteligencia recopilada y evaluar la situación, el sitio fue atacado y alcanzado con éxito”, indicó el ejército en un comunicado.

La vasta región del Sahel en África Occidental se ha convertido en el lugar más mortífero del mundo debido al extremismo. Los gobiernos militares de Mali, Burkina Faso y Níger han tenido dificultades en los últimos años para revertir la ola de ataques armados en la región, pese a estar en el poder y recurrir a Rusia en busca de ayuda.

___________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP