Ataque con dron impacta convoy de ayuda y mata a 3 en Sudán

ARCHIVO - Familias sudanesas desplazadas de El-Fasher se acercan a trabajadores humanitarios que distribuyen alimentos en el campamento de El-Afadh en Al Dabbah, estado norteño de Sudán, el 16 de noviembre de 2025. (Foto AP/Marwan Ali, archivo) AP

La Red de Médicos de Sudán, un grupo que monitorea la violencia en Sudán, indicó en X a última hora del jueves que los camiones transportaban alimentos y suministros humanitarios hacia la ciudad de Kadugli y la localidad de Dilling, en Kordofán del Sur, cuando fueron atacados en la zona de Kartala por drones que, según el grupo, pertenecían a las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR). De momento no queda claro con qué organización de ayuda estaba afiliado el convoy.

La guerra entre las FAR y el ejército sudanés estalló y se convirtió en un conflicto a gran escala en todo el país en abril de 2023. Hasta ahora, al menos 40.000 personas han muerto y 12 millones han sido desplazadas, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los grupos de ayuda sostienen que la cifra real de muertos por la guerra podría ser muchas veces mayor, ya que los combates en zonas extensas y remotas dificultan el acceso.

Más recientemente, los enfrentamientos se han concentrado en Kordofán, donde grupos de ayuda y analistas reportan un aumento de los ataques con drones que obstaculizaron las operaciones humanitarias y afectaron a la población civil, pese a que el ejército afirmó que tomó el control y rompió el asedio de Kadugli y Dilling. Al menos 77 personas murieron en febrero en diversos ataques en Kordofán debido a la guerra con drones.

Un convoy de la ONU llegó a Dilling y Kadugli con ayuda para más de 130.000 personas, la primera entrega importante en tres meses, informaron el miércoles agencias de las Naciones Unidas. Sin embargo, los trabajadores humanitarios están preocupados por la escalada de la violencia.

El ataque del jueves contra el convoy de ayuda es el segundo incidente de este tipo en menos de un mes, según la Red de Médicos de Sudán. A principios de este mes, un ataque impactó un convoy de ayuda del Programa Mundial de Alimentos en Kordofán del Norte.

Una misión de investigación respaldada por la ONU determinó el jueves en un informe que las pruebas de crímenes cometidos a finales de octubre por las FAR en el-Fasher, la capital de Darfur del Norte, mostraban “rasgos característicos de genocidio”. Tras la publicación del informe, Estados Unidos sancionó a tres comandantes de las FAR por sus acciones en el-Fasher y pidió al grupo que se comprometa con un alto el fuego inmediato, informó el Departamento del Tesoro.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP