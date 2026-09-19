Ataque armado contra civiles deja tres muertos en sur de México

De acuerdo con reportes de seguridad, los agresores —presuntos integrantes de un grupo delictivo— dispararon contra varias personas, entre ellas menores, que se encontraban en una cancha de fútbol en Tuxtla Gutiérrez, capital del sureño estado de Chiapas.

Entre las víctimas, que no han sido identificadas por las autoridades, hay un menor que recibió un impacto en la cabeza y quien fue hospitalizado, indicaron fuentes de la policía local.

El Secretario de Seguridad de Chiapas, Óscar Aparicio Avendaño, informó sobre la detención de 13 personas que dijeron “pertenecer a un grupo delictivo”, aunque no precisó la agrupación criminal.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Chiapas envió a la zona a un equipo especial para realizar las investigaciones correspondientes.

Jorge Luis Llaven Abarca, titular de la fiscalía local, abundó que durante los operativos también han asegurado vehículos y armas.

Un funcionario de la fiscalía local, que pidió el anonimato por no estar autorizado a hacer declaraciones públicas, dijo que el objetivo del ataque por parte del grupo criminal es causar miedo entre la población en medio de la disputa por la venta de drogas al menudeo.

Chiapas resiente desde hace años la disputa del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por las rutas del tráfico de drogas, armas y migrantes procedentes de Centro y Sudamérica hacia México y Estados Unidos.

Aunque el actual gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar, del oficialista partido Morena, declaró enfrentar a los grupos de la delincuencia organizada y ha reducido índices de criminalidad, los hechos violentos prevalecen en algunas zonas.

En abril, un ataque armado en un bar dejó tres muertos y cinco heridos en Tapachula, en la frontera con Guatemala. En mayo, una agresión contra militares derivó en un enfrentamiento que dejó un civil muerto en el municipio de Jiquipilas. Y en julio fue herido un reportero en Cintalapa.

A finales del año pasado, incendios cometidos por el CJNG en dos bares en la localidad de Villaflores dejó ocho muertos.

FUENTE: AP