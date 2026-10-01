Atacantes abren fuego y matan a siete en un minibús en Siria

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Cuatro personas resultaron heridas en el ataque ocurrido cerca del puente de Masyaf, en la provincia de Homs, señaló la agencia noticiosa estatal SANA.

El motivo no estaba claro y ningún grupo se atribuyó por el momento la responsabilidad. Las autoridades sirias no señalaron a nadie como sospechoso.

Las víctimas eran empleados de una empresa que regresaban a casa después del trabajo, de acuerdo con las autoridades.

Los equipos de emergencias trasladaron a las víctimas a hospitales en la ciudad de Homs mientras las fuerzas de seguridad comenzaban a investigar el lugar del ataque, donde se podían ver manchas de sangre y vidrios rotos dentro del autobús.

“Consideramos este ataque cobarde como un intento de socavar la seguridad de Homs y desestabilizar la seguridad que hemos trabajado para consolidar mediante diversas medidas en toda la gobernación”, dijo el comandante de las Fuerzas de Seguridad Interna de Homs, el general de brigada Bassem Mohammad Shaaban, en declaraciones a SANA.

Las autoridades sirias tienen dificultades para mantener la seguridad tras más de 13 años de guerra y de la caída de la dinastía Asad a finales de 2024.

Aunque las autoridades afirmaron que han frustrado numerosos atentados planificados y actividades de células armadas, en la capital, Damasco, y en otros lugares se siguen registrando tiroteos y explosiones letales. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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